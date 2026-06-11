РФ відновила виробництво мін, знятих з озброєння майже 80 років тому

Конвенція про заборону протипіхотних мін, підписана в Оттаві у 1997 році, забороняє придбання, виробництво, зберігання та використання протипіхотних мін

Міна була офіційно виведена з обігу майже 80 років тому

Москва відновила виробництво старої зброї, від якої відмовилися ще після закінчення Другої світової війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Parisien.

Зазначається, що російські війська знову почали використовувати міни ПМД-6. Ця модель протипіхотних мін, що спрацьовують під тиском, була офіційно виведена з обігу майже 80 років тому.

За даними Telegram-каналу «Міни та кава з канапками», на початку 2026 року на Сумському фронті було вилучено партію мін ПМД-6. Аналіз, проведений експертами Збройних сил України, дозволив дізнатися більше про цю міну, виробництво якої Росія відновила майже рік тому.

«На відміну від старих моделей часів Другої світової війни, грубо виготовлених з дерева, сучасна версія отримала корпус із високоякісного литого пластику, що дозволяє міні витримувати до 2 кг землі або маскувального матеріалу без випадкового спрацьовування натискної пластини. Усередині вибуховий механізм складається зі стандартного блоку ТНТ вагою 75 або 200 г у поєднанні з класичною системою підриву», – йдеться у матеріалі.

Міна ПМД-6, яка була введена в експлуатацію у 1930-х роках, була вилучена з російського арсеналу у 1948 році. Конвенція про заборону протипіхотних мін, підписана в Оттаві у 1997 році, забороняє придбання, виробництво, зберігання та використання протипіхотних мін. Хоча цю угоду підписали понад 160 країн, Росія так і не ратифікувала цю конвенцію.

ПМД-6 – протипіхотна фугасна міна натискної дії. Призначена для виведення з ладу живої сили противника внаслідок руйнування нижньої частини ноги (стопи): міни спрацьовують у момент натискання ногою на кришку міни (датчик цілі), а потім відбувається детонація цього виробу.

Як повідомлялося, через удари ЗСУ по складах, нафтобазах та логістиці росіяни шукають нестандартні способи доставки вантажів і озброєння. Центр безпілотних систем і технологій РФ заявив про плани випробувати аеростати вже як носії безпілотників та авіабомб у зоні бойових дій.