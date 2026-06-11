Головна Світ Соціум
search button user button menu button

РФ відновила виробництво мін, знятих з озброєння майже 80 років тому

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
РФ відновила виробництво мін, знятих з озброєння майже 80 років тому
Конвенція про заборону протипіхотних мін, підписана в Оттаві у 1997 році, забороняє придбання, виробництво, зберігання та використання протипіхотних мін
фото: warbook.club (ілюстративне)

Міна була офіційно виведена з обігу майже 80 років тому

Москва відновила виробництво старої зброї, від якої відмовилися ще після закінчення Другої світової війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Parisien.

Зазначається, що російські війська знову почали використовувати міни ПМД-6. Ця модель протипіхотних мін, що спрацьовують під тиском, була офіційно виведена з обігу майже 80 років тому.

За даними Telegram-каналу «Міни та кава з канапками», на початку 2026 року на Сумському фронті було вилучено партію мін ПМД-6. Аналіз, проведений експертами Збройних сил України, дозволив дізнатися більше про цю міну, виробництво якої Росія відновила майже рік тому.

«На відміну від старих моделей часів Другої світової війни, грубо виготовлених з дерева, сучасна версія отримала корпус із високоякісного литого пластику, що дозволяє міні витримувати до 2 кг землі або маскувального матеріалу без випадкового спрацьовування натискної пластини. Усередині вибуховий механізм складається зі стандартного блоку ТНТ вагою 75 або 200 г у поєднанні з класичною системою підриву», – йдеться у матеріалі.

Міна ПМД-6, яка була введена в експлуатацію у 1930-х роках, була вилучена з російського арсеналу у 1948 році. Конвенція про заборону протипіхотних мін, підписана в Оттаві у 1997 році, забороняє придбання, виробництво, зберігання та використання протипіхотних мін. Хоча цю угоду підписали понад 160 країн, Росія так і не ратифікувала цю конвенцію.

ПМД-6 – протипіхотна фугасна міна натискної дії. Призначена для виведення з ладу живої сили противника внаслідок руйнування нижньої частини ноги (стопи): міни спрацьовують у момент натискання ногою на кришку міни (датчик цілі), а потім відбувається детонація цього виробу.

Як повідомлялося, через удари ЗСУ по складах, нафтобазах та логістиці росіяни шукають нестандартні способи доставки вантажів і озброєння. Центр безпілотних систем і технологій РФ заявив про плани випробувати аеростати вже як носії безпілотників та авіабомб у зоні бойових дій.

Читайте також:

Теги: росія окупанти війна озброєння міни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правління Зеленського. Сім років тому в Україні розпочався грандіозний експеримент
Правління Зеленського. Сім років тому в Україні розпочався грандіозний експеримент
24 травня, 14:32
Очільник РФ пильно стежив за перебігом американсько-китайського саміту
Після Трампа Пекін прийме Путіна: Україна теж отримала запрошення
17 травня, 04:12
Тегеран пригрозив війною далеко за межами Близького Сходу
Погрози США спровокували нову різку реакцію Ірану
20 травня, 18:58
Вогонь охопив цистерни з пальним
Уночі спалахнула пожежа на нафтобазі у Башкортостані (фото)
26 травня, 10:41
Пожежа на Саратовському нафтопереробному заводі після атаки безпілотників
Гаряча ніч у Росії: у Саратові горить НПЗ після атаки безпілотників
31 травня, 04:30
Кремль розгорнув нову кампанію навколо Запорізької АЕС
Кремль знайшов виправдання для нового масованого удару по Україні
1 червня, 15:41
Рубіо оцінив шанси на мирну угоду між Україною та Росією
Держсекретар США назвав головну перешкоду миру в Україні
3 червня, 20:14
Стратегічний водний шлях фактично паралізований іще з початку американсько-іранського конфлікту
Іран заявив про повне закриття Ормузу, США спростували
Сьогодні, 03:47
Під час окупації Бучі жінки переховувалися у підвалі дитячого садка №6 «Яблунька»
Поліція шукає двох жінок, які переховувалися у підвалі дитсадка в окупованій Бучі
8 червня, 17:55

Соціум

РФ відновила виробництво мін, знятих з озброєння майже 80 років тому
РФ відновила виробництво мін, знятих з озброєння майже 80 років тому
Nike та бренд путініста Рубчінського випускають спільні кросівки
Nike та бренд путініста Рубчінського випускають спільні кросівки
Кремль хоче змусити пенсіонерів заробляти собі на старість – розвідка
Кремль хоче змусити пенсіонерів заробляти собі на старість – розвідка
Держдума Росії заборонила депортувати іноземних найманців, які воюють проти України
Держдума Росії заборонила депортувати іноземних найманців, які воюють проти України
Путін дозволив арештовувати майно росіян за критику війни
Путін дозволив арештовувати майно росіян за критику війни
Папа Римський освятив гуманітарну допомогу, яку аргентинська черниця везе до України
Папа Римський освятив гуманітарну допомогу, яку аргентинська черниця везе до України

Новини

Росія засекретила інформацію про збільшення державного боргу
Вчора, 21:06
США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
Вчора, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
9 червня, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
9 червня, 20:46
Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
9 червня, 18:58
У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото)
9 червня, 18:55

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua