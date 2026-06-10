Папа Римський освятив гуманітарну допомогу, яку аргентинська черниця везе до України

Понтифік перебуває з офіційним візитом в Іспанії

В Іспанії Папа Римський Лев XIV урочисто освятив колону транспортних засобів, призначених для відправки в Україну як гуманітарна допомога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання America Magazine.

Освячення гуманітарки

Церемонія відбулася в Барселоні перед Олімпійським стадіоном, де на зустріч із понтифіком зібралося близько 40 000 молодих людей.

Папа Лев вийшов з машини, щоб привітати аргентинську черницю Люсію Карам, яка живе в Іспанії, та благословити 21 машину швидкої допомоги, один пікап та дев'ять інших транспортних засобів, які вона та її команда зібрали для охопленої війною України.

Усі ці машини волонтери доправлять українським медикам та громадам уже найближчими днями.

Хто така Люсія Карам

Володимир Зеленський та Марія Люсія Карам фото: Офіс президента України

Сестра Лусія, яка зараз їде до України, сказала: «Він був дуже теплим і дуже близьким. Він подякував мені за те, що я дозволив йому освятити машини швидкої допомоги. Я сказала йому, що дуже важливо привернути увагу світу до ситуації в Україні, зосередитися на Україні. Він сказав мені, що це питання його дуже хвилює. Я сказав, що людям потрібно почути його розмову про Україну, а він сказав, що мир справді під загрозою».

Сестра Лусія – монахиня Домініканського ордену і волонтерка Люсія Карам керує благодійним фондом і допомагає українцям. Живе в громаді в Манресі, неподалік Барселони. Вона має надзвичайні організаторські здібності та добре відома в Іспанії своєю допомогою біженцям та боротьбою з дитячою бідністю. У Мадриді президент України Володимир Зеленський 18 листопада 2025 року нагородив Марію Люсію Карам орденом княгині Ольги третього ступеня.

Також черниця повідомила, що понтифіку подарували запечатану коробку з українським прапором, яку називають «скринькою перемоги», і коли війна закінчиться, її можна буде відкрити та розгорнути прапор.

«Главком» писав, що Папа Римський Лев XIV закликав Росію повернутися до переговорів з Україною – заява пролунала після нових російських атак, які забрали життя щонайменше 15 людей і поранили понад 70. Лев XIV також згадав інші світові конфлікти – в Ірані та Газі, наголосивши, що лише діалог між сторонами може врятувати людей від нових жертв.