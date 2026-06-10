Держдума Росії заборонила депортувати іноземних найманців, які воюють проти України

Закон надає іноземним найманцям фактичний імунітет від міграційного переслідування

Державна дума ухвалила закон, який забороняє депортувати з Росії іноземних громадян, котрі уклали контракт із російським міністерством оборони та брали участь у бойових діях, зокрема у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

Повідомляється, що новий закон надає іноземним найманцям Кремля широкі привілеї та фактичний імунітет від міграційного переслідування. Відтепер російським держорганам заборонено:

відмовляти таким іноземцям у в'їзді до Росії;

анулювати чи відмовляти у видачі патентів та дозволів на роботу;

відмовляти у наданні дозволів на тимчасове проживання та посвідок на проживання;

ухвалювати рішення про небажаність їхнього перебування в РФ або скорочувати терміни дії документів.

Закон також має зворотну силу. Він заднім числом скасовує всі подібні рішення про депортацію чи обмеження прав, які російські суди та міграційні органи ухвалили по відношенню до іноземних учасників війни проти України, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Зауважимо, російська влада та спецслужби активно залучають громадян інших держав до лав своєї окупаційної армії. Для цього використовують як фінансові заохочення (обіцянки високих виплат та швидкого отримання громадянства РФ), так і жорсткий тиск, шантаж депортацією та залякування трудових мігрантів, які опинилися в Росії.

Основними регіонами для рекрутингу стали:

Африка (Кенія, Руанда, Бурунді, Конго);

Азія та Близький Схід (Непал, Індія, Сирія);

Латинська Америка (зокрема Куба).

За даними української розвідки, Росії вдалося завербувати вже близько 18 тис. іноземців зі 128 країн, частіше шляхом обману, тиску або через фінансову експлуатацію.

«Главком» писав, що Російська Федерація розширює мережу залучення іноземних найманців, дедалі частіше використовуючи громадян африканських країн як «гарматне м'ясо». Під виглядом вакансій у цивільних сферах Кремль заманює людей на фронт. Найчастіше іноземців заманюють високими зарплатами (від $2000 на місяць) та обіцянками російського громадянства.

Раніше зазначалось, що Росія вербує до своєї армії для війни проти України колишніх афганських військовослужбовців, бійців спецпідрозділів та розвідки. Зокрема тих, хто знайшов прихисток в Ірані після приходу до влади в Афганістані Талібану. Співробітник Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Олег Александров розповів, що українська розвідка фіксує активну роботу російських спецслужб в Афганістані.