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    Винищувачі США перехопили російські військові літаки поблизу Аляски

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    Шість днів тому російські винищувачі перехопили над Охотським морем - Винищувачі США перехопили російські військові літаки поблизу Аляски
    Шість днів тому російські винищувачі перехопили над Охотським морем

    Російські літаки були ідентифіковані як машини типу Іл-38, що входять до складу морського розвідувального патруля

    Два російських військових літаки, які знаходилися в 80 км від острова Унімак недалеко від Аляски, були перехоплені американськими винищувачами.

    Про це повідомив у четвер генерал Терренс Дж. О'Шонессі, командувач штабу повітряної оборони Північної Америки Norad, передає The Washington Times.

    Він підкреслив, що це п'ятий інцидент такого роду в цьому місяці в цьому районі, але порушення повітряного простору США або Канади не відбулося. Російські літаки були ідентифіковані як машини типу Іл-38, що входять до складу морського розвідувального патруля.

    Представник Norad Кемерон Хіллер уточнив, що це дев'ятий такий інцидент біля узбережжя Аляски або Канади в цьому році. Однак він підкреслив, що всі такі взаємодії «безпечні і професійні».

    З тих пір як Росія відновила діяльність дальньої авіації в 2007 році, в середньому було близько семи перехоплень на рік, сказав Хіллер.

    Шість днів тому російські винищувачі перехопили над Охотським морем два американські стратегічні бомбардувальники B-52H, які летіли на значній відстані від державного кордону Росії.

     

    Росія США літак військові
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