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Росія запропонувала Угорщині «обʼєднатися» задля захисту нацменшин в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Росія запропонувала Угорщині «обʼєднатися» задля захисту нацменшин в Україні
Лавров стверджує, що Росія та Угорщина «відкрито виступають на захист своїх співвітчизників»
фото з відкритих джерел

Глава російського МЗС заявив, що «расистські та дискримінаційні заходи» начебто були однією з причин вторгнення в Україну

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров запропонував Угорщині «об’єднати зусилля» задля захисту національних меншин в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Magyar Nemzet.

Лавров пригадав кремлівську методичку про нібито вбивства російськомовних на Донбасі. За його словами, в Україні після 2014 року начебто «переслідували та вбивали», а «каральні загони» буцімто вбили понад 10 тис. росіян та російськомовних жителів.

Крім того, дипломат заявив, що Україна «оголосила війну» російській мові та російській культурі, а все російське вилучають зі сфери освіти. «Інші етнічні групи, зокрема угорці, румуни, поляки, болгари, вірмени, білоруси, греки, також зазнали примусової українізації. У Будапешті це добре знають. Сьогодні Росія та Угорщина відкрито виступають на захист своїх співвітчизників. Ми можемо об'єднати наші зусилля в цьому плані», – сказав Лавров.

Глава російського МЗС заявив, що «расистські та дискримінаційні заходи» начебто були однією з причин вторгнення загарбницької армії на територію України. 

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров знову озвучив перелік вимог, які Кремль вважає необхідними для укладання мирної угоди з Україною. За словами дипломата, Росія нібито залишається відкритою для політико-дипломатичного подолання війни, але має йтися про міцний мир, а не про перемир'я.

Тим часом речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що риторика Кремля демонструє відмову від мирних зусиль.

До слова, угорська влада розгорнула пропагандистську кампанію проти президента України Володимира Зеленського та лідера опозиційної партії «Тиса» Петера Мадяра. Міністерство закордонних справ України назвали цю ініціативу безглуздою.

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Теги: Сергій Лавров Угорщина

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