Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Європі через спеку закрили ядерний реактор, оголошено червоний рівень небезпеки

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
В Європі через спеку закрили ядерний реактор, оголошено червоний рівень небезпеки
Швейцарська комунальна компанія Axpo була змушена зупинити один реакторний блок на атомній електростанції в Безнау
фото: Reuters

Європу охопила екстремальна спека: Загиблі в Іспанії та Франції, закриття ядерного реактора та червоний рівень небезпеки в Італії

Континент потерпає від екстремальної для початку літа спеки, яка вже призвела до людських жертв, масштабних лісових пожеж та навіть закриття ядерного реактора у Швейцарії. Ситуація є критичною, з високими температурами, що перевищують +39°C у деяких регіонах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

В Іспанії та Франції зафіксовано смертельні випадки, безпосередньо пов'язані зі спекою. Іспанські чиновники повідомили про загибель двох людей в Каталонії внаслідок лісової пожежі. Міністр енергетики Франції підтвердив дві смерті, пов'язані з високими температурами, а ще 300 осіб було госпіталізовано.

Лісові пожежі, що вирують через аномальну спеку, становлять серйозну загрозу. Зокрема, пожежа в Торрефеті (Каталонія, Іспанія) знищила кілька ферм і охопила територію протяжністю близько 40 км. Хоча пожежу значною мірою локалізовано, очікується посилення вітру та гроз, що може ускладнити ситуацію. Пожежна служба Каталонії зазначила, що «пожежа була надзвичайно сильною та нестабільною через шторми та сильні вітри, що створювало конвекційну хмару, яка ускладнювала гасіння». У Барселоні розслідують, чи пов'язана смерть двірника на вихідних зі спекою.

Італія оголосила червоний рівень небезпеки для 18 міст, включаючи Мілан та Рим, через надзвичайну спеку. Найбільший удар очікується у Флоренції, де температура сягне +39°C. Туреччина також бореться з лісовими пожежами на тлі «виняткової» спеки.

Швейцарська комунальна компанія Axpo була змушена зупинити один реакторний блок на атомній електростанції в Безнау та вдвічі скоротити виробництво іншого через критично високу температуру річкової води, що використовується для охолодження. Це обмеження збережеться, поки температура води не нормалізується.

Міністр енергетики Агнес Панньє-Рюнаше повідомила, що цьогорічний червень став найспекотнішим в історії спостережень для Іспанії та найспекотнішим з 2003 року для Франції. Синоптики попереджають про продовження аномальних температур у центральній Франції та можливі інтенсивні грози на сході.

Вчені наголошують, що такі екстремальні погодні явища є наслідком зміни клімату, спричиненої викидами парникових газів від спалювання викопного палива, вирубкою лісів та промисловою практикою. Минулий рік був найспекотнішим на планеті за всю історію спостережень, і поточна ситуація в Європі лише підтверджує тривожні кліматичні тенденції.

Нагадаємо, наприкінці робочого тижня Україну накриє спекотна погода. Температура повітря подекуди підніметься до +37 градусів тепла. Про це повідомляє «Главком» з посилання на заяву синоптикині «Укргідрометцентру» Наталії Птухи в ефірі телемарафону.

Спека розрочнеться з четверга, 3 липня. По всій території України очікується +27...+32 градуси.

Читайте також:

Теги: спека Європа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп дуже роздратований, що його дипломатія зазнала невдачі
План Трампа на Близькому Сході
21 червня, 16:02
Майкл Феллон наголосив на необхідності сильного тристороннього партнерства країн Європи
Ексміністр оборони Британії: Чому через 80 років після Другої світової хлопці з Айови мають захищати східні кордони Європи?
6 червня, 17:29
Україна зможе купувати у Штатів зброю, яка їй потрібна, вважає Дунда
Нардеп розповів, на яку максимальну допомогу від Трампа може розраховувати Україна
7 червня, 20:58
Трамп: Зараз, я думаю, дуже важко зробити такий запит. Якщо хтось перемагає, це трохи складніше, ніж коли хтось програє
Трамп сумнівається, що зміг би змусити Ізраїль припинити удари по Ірану
21 червня, 04:33
Володимир Зеленський та Ален Берсе підпишуть у Страсбурзі угоду про Спеціальний трибунал
Україна та Рада Європи підпишуть угоду про Спеціальний трибунал – заява
24 червня, 20:33
Швейцарська комунальна компанія Axpo була змушена зупинити один реакторний блок на атомній електростанції в Безнау
В Європі через спеку закрили ядерний реактор, оголошено червоний рівень небезпеки
Сьогодні, 17:20
Для того, аби насолодитись красою Італії туристам доведеться платити більше
Де туристи платять найвищі податки у Італії: перелік міст
24 червня, 23:30
Нові правила допоможуть людям з інвалідністю безпечно користуватися банкоматами самостійно
В ЄС незабаром зміняться банкомати: що слід знати
26 червня, 20:30
Купання у фонтані у парку Люстгартен у Берліні
Червоний рівень небезпеки та заборона на роботу. Екстремальна спека дошкуляє півдню Європи
30 червня, 12:55

Соціум

В Європі через спеку закрили ядерний реактор, оголошено червоний рівень небезпеки
В Європі через спеку закрили ядерний реактор, оголошено червоний рівень небезпеки
Курорти Туреччини заполонили смертельно небезпечні кліщі
Курорти Туреччини заполонили смертельно небезпечні кліщі
На заводі «Купол» цехи з виробництва БпЛА призупинили роботу
На заводі «Купол» цехи з виробництва БпЛА призупинили роботу
ЗМІ з'ясували, хто може бути відповідальним за смерть азербайджанців у РФ
ЗМІ з'ясували, хто може бути відповідальним за смерть азербайджанців у РФ
В Естонії засуджено двох громадян Молдови через підпал ресторану Slava Ukraina
В Естонії засуджено двох громадян Молдови через підпал ресторану Slava Ukraina
Викрадали мігрантів та просили викуп. Польща затримала українців
Викрадали мігрантів та просили викуп. Польща затримала українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
256K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 липня: ситуація на фронті
169K
Пасажирський азербайджанський літак збито за наказом Міноборони РФ – ЗМІ
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 липня 2025
65K
Коли завершиться загострення на фронті? Прогноз Буданова
34K
Путін провів телефонну розмову з Макроном: перші подробиці
8597
Путін розмістить «Орєшнік» поближче до Києва. Лукашенко повідомив деталі

Новини

2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua