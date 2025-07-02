В Європі через спеку закрили ядерний реактор, оголошено червоний рівень небезпеки

Швейцарська комунальна компанія Axpo була змушена зупинити один реакторний блок на атомній електростанції в Безнау

Європу охопила екстремальна спека: Загиблі в Іспанії та Франції, закриття ядерного реактора та червоний рівень небезпеки в Італії

Континент потерпає від екстремальної для початку літа спеки, яка вже призвела до людських жертв, масштабних лісових пожеж та навіть закриття ядерного реактора у Швейцарії. Ситуація є критичною, з високими температурами, що перевищують +39°C у деяких регіонах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

В Іспанії та Франції зафіксовано смертельні випадки, безпосередньо пов'язані зі спекою. Іспанські чиновники повідомили про загибель двох людей в Каталонії внаслідок лісової пожежі. Міністр енергетики Франції підтвердив дві смерті, пов'язані з високими температурами, а ще 300 осіб було госпіталізовано.

Лісові пожежі, що вирують через аномальну спеку, становлять серйозну загрозу. Зокрема, пожежа в Торрефеті (Каталонія, Іспанія) знищила кілька ферм і охопила територію протяжністю близько 40 км. Хоча пожежу значною мірою локалізовано, очікується посилення вітру та гроз, що може ускладнити ситуацію. Пожежна служба Каталонії зазначила, що «пожежа була надзвичайно сильною та нестабільною через шторми та сильні вітри, що створювало конвекційну хмару, яка ускладнювала гасіння». У Барселоні розслідують, чи пов'язана смерть двірника на вихідних зі спекою.

Італія оголосила червоний рівень небезпеки для 18 міст, включаючи Мілан та Рим, через надзвичайну спеку. Найбільший удар очікується у Флоренції, де температура сягне +39°C. Туреччина також бореться з лісовими пожежами на тлі «виняткової» спеки.

Швейцарська комунальна компанія Axpo була змушена зупинити один реакторний блок на атомній електростанції в Безнау та вдвічі скоротити виробництво іншого через критично високу температуру річкової води, що використовується для охолодження. Це обмеження збережеться, поки температура води не нормалізується.

Міністр енергетики Агнес Панньє-Рюнаше повідомила, що цьогорічний червень став найспекотнішим в історії спостережень для Іспанії та найспекотнішим з 2003 року для Франції. Синоптики попереджають про продовження аномальних температур у центральній Франції та можливі інтенсивні грози на сході.

Вчені наголошують, що такі екстремальні погодні явища є наслідком зміни клімату, спричиненої викидами парникових газів від спалювання викопного палива, вирубкою лісів та промисловою практикою. Минулий рік був найспекотнішим на планеті за всю історію спостережень, і поточна ситуація в Європі лише підтверджує тривожні кліматичні тенденції.

Нагадаємо, наприкінці робочого тижня Україну накриє спекотна погода. Температура повітря подекуди підніметься до +37 градусів тепла. Про це повідомляє «Главком» з посилання на заяву синоптикині «Укргідрометцентру» Наталії Птухи в ефірі телемарафону.

Спека розрочнеться з четверга, 3 липня. По всій території України очікується +27...+32 градуси.