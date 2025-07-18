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Легендарний хокеїст заявив, що «Угорщина переймає російську тактику в Україні»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Легендарний хокеїст заявив, що «Угорщина переймає російську тактику в Україні»
У селі Паладь-Комарівці на територію храму проникла невідома людина та підпалила вхідні двері

Гашек прокоментував підпал невідомим церкви на Закарпатті

Громадсько-суспільний діяч та легендарний хокейний голкіпер з Чехії Домінік Гашек відреагував на скандальні заяву представників влади Угорщини щодо підпалу невідомим церкви на Закарпатті. Про це повідомляє «Главком».

«Схоже, що Угорщина переймає російську тактику в Україні, яку вона практикувала багато років, ще до військового вторгнення. Очорняти країну, яка перебуває у смертельній небезпеці, таким чином (коли невідомо, хто і чому підпалив церкву) неприпустимо», – написав Гашек в Х.

Гашек активно виступає проти участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях з моменту вторгнення російських військ в Україну. Він є олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовим володарем Кубка Стенлі 2002 та 2008 років. Експерти вважають Домініка одним з найкращих воротарів в історії найсильнішої хокейної ліги світу НХЛ.

Нагадаємо, за словами правоохоронців, 16 липня приблизно о 22:00 у селі Паладь-Комарівці на територію храму проникла невідома людина та підпалила вхідні двері, а на фасаді будівлі чорною фарбою «здійснила напис провокативного характеру».

Зібрані відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 161 та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Наразі поліціянти у співпраці зі Службою безпеки України проводять оперативні заходи для розшуку причетних до скоєння злочину.

«Примусовий призов, вбивства, підпали церков, підбурювання, залякування. Все це відбувається з нашими угорцями, на Закарпатті. Ми не залишимо це просто так, можете на нас розраховувати!» – прокоментував інцидент прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вимагатиме від Європейського Союзу запровадити санкції проти України за «порушення прав людини», зокрема нібито у зв’язку зі смертю Йосипа Шебештеня із Закарпаття. Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в Україні нібито відбувається примусова мобілізація, яка, за його словами, призводить до загибелі громадян, зокрема етнічних угорців. Політик закликав Європейський Союз вжити заходів.

Як повідомлялося, Віктор Орбан знову виступив проти вступу України до Європейського Союзу, заявивши, що головною перепоною для цього є війна. Раніше прем’єр-міністр Угорщини заявив, що вступ України в НАТО означатиме війну з Росією, а вже наступного дня почнеться Третя світова війна.

До слова, угорський президент Томаш Суйок написав листа родині загиблого жителя Закарпаття Йосипа Шебештеня. Будапешт вважає, що той загинув через побиття співробітниками ТЦК.

Теги: Закарпаття Віктор Орбан Угорщина

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