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Аномальна спека: в Румунії синоптики заявляють про пік до 43°C

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Аномальна спека: в Румунії синоптики заявляють про пік до 43°C
За відчуттями, температура може навіть сягати 45–46°C, особливо в міських районах або на рівні землі
фото з відкритих джерел

Екстремальна спека цими вихідними накриє територію Румунії

Румунія переживає екстремальну спеку, яка посилюється протягом цих вихідних, 26-27 липня, і досягає свого піку на півдні та південному заході країни. За даними Національного метеорологічного агентства (ANM), температура повітря сягає 43°C, а відчутна температура в деяких районах може досягати 45-46°C, особливо у містах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Digi24.

Як зазначає видання, ANM оголосив численні червоні, помаранчеві та жовті попередження про спеку та явища атмосферної нестабільності. Метеоролог ANM Аліна Шербан повідомила, що «за відчуттями температура може навіть сягати 45–46°C, особливо в міських районах або на рівні землі».

У виданні підкреслюють, навіть після спеки метеорологи попереджають про наближення штормів та граду, що може додатково ускладнити ситуацію. Аліна Шербан також зазначила, що спека, яка охопила майже всю країну, призводить до відчуття температури, вищої за офіційно прогнозовану.

Нагадаємо, через прогнозовану спеку рух великовагового автотранспорту у столиці буде обмежено з 25 до 28 липня. Час дії обмежень встановлюватимуть відповідно до температурного режиму. За прогнозами Укргідрометцентру, з 25 до 28 липня у столиці в денний час доби очікується підвищення температури повітря понад 28°С та вище. Для збереження дорожнього покриття на вулицях і дорогах міста в цей період обмежать рух для транспортних засобів загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.

До слова, у Європі туристичні вподобання стрімко змінюються – все більше мандрівників відмовляються від традиційних південних напрямків через спеку та обирають прохолодну північ. Про це свідчать результати досліджень, проведених Європейською комісією з туризму (ETC), пише «Главком» із посиланням на nasha.la.lv.

Згідно з опитуванням, 76% європейців вже переглянули свої літні маршрути через зміну клімату. Понад третина (33,7%) респондентів навмисно уникають регіонів, де очікуються екстремальні погодні умови, особливо задушлива спека.

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Теги: спека Румунія

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