Спека на межі можливостей людини: в Ірані температура перевищила 50 градусів
Іран страждає від аномальної спеки та нестачі води, натомість влада закликає до економії
За даними метеорологічної служби, в Ірані зафіксовано локальні температури, що перевищують 50°C. Про це пише «Главком» із посиланням на Zamin.uz.
«Запаси гребель, що постачають у Тегеран воду, зараз на найнижчому рівні за останнє століття», – заявили в провінційній компанії з управління водними ресурсами в Тегерані.
Голова міської ради Тегерана Мехді Чамран закликав мешканців до економії води, щоб уникнути перебоїв із водопостачанням. Аналогічні звернення пролунали й інших провінціях.
Тегеранська провінційна компанія з управління водними ресурсами закликала мешканців скоротити споживання води «щонайменше на 20%», щоб пом'якшити кризу.
Останніми днями у південних регіонах Ірану різко підвищилася температура повітря. За даними сайту Eldorado Weather, Абадан на цих вихідних було зазначене як найспекотніше місто у світі. За інформацією джерела, температура в Абадані досягла 51 градуси за Цельсієм, що вважається дуже високим показником за світовими стандартами спеки.
Також до списку 15 найспекотніших міст увійшли ще три іранські міста – Омідій, Ахваз і Дезфуль. За спостереженнями метеорологів, найближчими днями температура може ще підвищитися. У зв'язку з цим мешканцям та гостям регіону необхідно дотримуватися правил безпеки.
Нагадаємо, в іранській провінції Тегеран середу, 23 липня, оголосили вихідним днем у зв'язку з необхідністю економити воду та електроенергію через екстремальну спеку, повідомила офіційна представниця уряду Фатеме Мохаджерані у соціальній мережі X.
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