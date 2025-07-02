Пекельна спека у ЄС. У Європарламенті зламалась система охолодження

Реконструкція будівлі розпочнеться у 2027 році та триватиме близько п'яти років

Кондиціонери у Європейському парламенті зламались через спекотну погоду

В одній із зон будівлі Європарламенту вийшла з ладу система кондиціювання повітря, у зв'язку з цим співробітники страждають від спеки та задухи. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Система вийшла з ладу в зоні C будівлі імені Поля-Анрі Спаака у Брюсселі, де працюють співробітники партії «Зелених», ліберали з Renew Europe та праві «Європейські консерватори та реформісти» (ECR).

Як зазначено, співробітники, схоже, ставляться до цього з гумором. «Я чув, що на 5-му поверсі ситуація краща, там не вірять у зміну клімату», – жартома сказав представник Renew.

Представник ECR відповів: «Я знаю, що вони хочуть змусити нас попітніти за наші політичні позиції, але хіба це не смішно?». Будівлю буде реконструйовано за 440 мільйонів євро, починаючи з 2027 року, що триватиме близько п'яти років.

У вівторок, 1 липня, система зазнала «серйозної несправності» через «надзвичайно високі температури», йдеться у внутрішньому повідомленні інфраструктурного департаменту парламенту.

«Нашим командам не вдалося відновити роботу системи протягом ночі й ремонтні роботи тривають сьогодні вранці в режимі абсолютного пріоритету», – додається в повідомленні.

Раніше стало відомо, що енергомережі в Європі можуть не витримати аномальну спеку. Через високі температури деякі АЕС у Європі знижують виробництво, щоб домогтися охолодження реакторів, що призводить до зростання цін на електроенергію в ЄС.

Нагадаємо, континент потерпає від екстремальної для початку літа спеки, яка вже призвела до людських жертв, масштабних лісових пожеж та навіть закриття ядерного реактора у Швейцарії. Ситуація є критичною, з високими температурами, що перевищують +39°C у деяких регіонах.

В Європі через спеку закрили ядерний реактор, оголошено червоний рівень небезпеки.