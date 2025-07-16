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В Україні сильна спека: прогноз погоди на 16 липня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні сильна спека: прогноз погоди на 16 липня
У Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, по області місцями грози
фото: glavcom.ua

Температура вночі 15-20°, на півдні та сході країни 18-23°, вдень у західних областях 21-26°, у північних 25-30°, на решті території 29-34°, у південній частині місцями сильна спека 35-37

Сьогодні, 16 липня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях короткочасний дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У західних, вдень і в Житомирській, Вінницькій та Київській областях короткочасні дощі, місцями грози (на Закарпатті та Прикарпатті подекуди значні дощі), на решті території без опадів.

Температура вночі 15-20°, на півдні та сході країни 18-23°, вдень у західних областях 21-26°, у північних 25-30°, на решті території 29-34°, у південній частині місцями сильна спека 35-37°.

Прогноз погоди на 16 липня
Прогноз погоди на 16 липня
Укргідрометцентр

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, червень 2025 року став найспекотнішим в історії Західної Європи. Середня температура сягнула +20,49°С, – це на 2,8°С вище, ніж у середньому за 1991-2020 роки, і на 0,06°С перевищує попередній рекорд 2003 року.

Нове дослідження показує, що кліматичні зміни потроїли кількість смертей під час «тихої руйнівної» хвилі спеки, яка охопила Європу наприкінці червня. Попередній аналіз, що охопив дванадцять великих міст, виявив 2300 смертей, з яких 1500 безпосередньо пов'язані з кліматичною кризою.

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Теги: прогноз погоди спека Укргідрометцентр погода

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