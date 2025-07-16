В Україні сильна спека: прогноз погоди на 16 липня

У Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, по області місцями грози

Температура вночі 15-20°, на півдні та сході країни 18-23°, вдень у західних областях 21-26°, у північних 25-30°, на решті території 29-34°, у південній частині місцями сильна спека 35-37

Сьогодні, 16 липня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях короткочасний дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У західних, вдень і в Житомирській, Вінницькій та Київській областях короткочасні дощі, місцями грози (на Закарпатті та Прикарпатті подекуди значні дощі), на решті території без опадів.

Температура вночі 15-20°, на півдні та сході країни 18-23°, вдень у західних областях 21-26°, у північних 25-30°, на решті території 29-34°, у південній частині місцями сильна спека 35-37°.

Прогноз погоди на 16 липня Укргідрометцентр

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

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