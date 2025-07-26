Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Україну накриває хвиля спеки: на півдні очікується до +40°C

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Україну накриває хвиля спеки: на півдні очікується до +40°C
У Києві 27 липня опадів не очікується
фото: glavcom.ua

Очікується, що 30 липня спека послабне, окрім лівобережжя України,

Найближчими днями Україну накриє аномальна спека, особливо на півдні, де температура може сягати +40°C. Про це попередила відома синоптикиня Наталка Діденко, пише «Главком».

Температурні прогнози по регіонах:

  • Південь: +34...+39°C, місцями до +40°C.
  • Схід: +30...+35°C.
  • Центральна частина: +30...+35°C, на Вінниччині +28...+30°C.
  • Північ: +27...+32°C.
  • Захід: +24...+29°C.

У неділю, 27 липня, короткочасні грозові дощі очікуються у західних областях, на Житомирщині, Вінниччині, місцями на Одещині та Черкащині. На решті території України утримається суха погода.

У Києві 27 липня опадів не очікується, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +30°C. Особливо спекотними у столиці будуть понеділок та вівторок, коли температура повітря становитиме +31...+34°C. Попри можливі локальні грозові дощі, висока вологість лише посилить синоптичний дискомфорт. Наталка Діденко радить уникати тривалого перебування на вулиці в ці дні.

Очікується, що 30 липня спека послабне, окрім Лівобережжя України, де вона втримається. Проте вже 31 липня в Україну прийде відчутна свіжість, і сильна спека відступить з півдня та сходу країни.

Зокрема, 30 липня в районі театру Франка в Києві вдень прогнозується +29°C, а ввечері +20°C. У середу, 31 липня, висока ймовірність грозової зливи.

Нагадаємо, через прогнозовану спеку рух великовагового автотранспорту у столиці буде обмежено з 25 до 28 липня. Час дії обмежень встановлюватимуть відповідно до температурного режиму. 

Читайте також:

Теги: спека погода Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Харків виявився найдешевшим містом серед великих українських міст за різними показниками вартості життя
У якому місті України найдешевше жити: рейтинг
Вчора, 05:21
Психологиня пояснила, як спека впливає на психіку
Спека виснажує психіку: психологиня порадила, як долати дратівливість й втому
20 липня, 19:00
Тамара Гундорова викладає у Принстоні та Гарварді
Чи треба віддавати Булгакова і Гоголя Росії? Розмова про місце нашої літератури у світі з Тамарою Гундоровою
17 липня, 21:00
Фрідріх Мерц зробив заяву про допомогу Україні
Мерц повідомив, коли Україна отримає системи Patriot
17 липня, 19:22
Оголошено І рівень небезпеки
Україну найближчим часом накриє негода: яким областям приготуватися
16 липня, 12:45
ЦПД оприлюднив прогноз інформаційних загроз Росії на другу половину липня 2025 року
Центр протидії дезінормації прогнозує посилення інформаційного нагнітання росіян
14 липня, 14:18
Напередодні Олімпійських ігор влада інвестувала приблизно 1,4 мільярда євро в покращення якості води в Сені
В одній із найвідоміших річок Європи зняли столітню заборону на купання
5 липня, 15:58
Яремчук писав про «навалу московського примітиву, яка створила цілковиту пустку в душах української молоді»
«Сотні тисяч агентів Москви»: зловісне передбачення Назарія Яремчука з його щоденника
30 червня, 21:34
КНДР вже боїться відправляти до Росії солдатів: Умєров назвав причину
КНДР вже боїться відправляти до Росії солдатів: Умєров назвав причину
27 червня, 16:48

Суспільство

Україну накриває хвиля спеки: на півдні очікується до +40°C
Україну накриває хвиля спеки: на півдні очікується до +40°C
В Україні практично зупинено дослідження водойм та риби: пояснення науковиці
В Україні практично зупинено дослідження водойм та риби: пояснення науковиці
Загинув у гелікоптері, що пробивався в оточений Маріуполь. Згадаймо Героя України Бориса Горошка
Загинув у гелікоптері, що пробивався в оточений Маріуполь. Згадаймо Героя України Бориса Горошка
Дрони атакували російський Ставрополь: зафіксовано влучання у радіозавод (відео)
Дрони атакували російський Ставрополь: зафіксовано влучання у радіозавод (відео)
26 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
У Нікополі пасажир кинув гранату в таксиста
У Нікополі пасажир кинув гранату в таксиста

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
267K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 липня 2025
24K
Міжнародний кримінальний суд звинуватив Угорщину в порушенні Римського статуту
16K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6033
26 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4739
Медведчук з Москви передав українцям ультиматум про «єдину можливість»

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
Вчора, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
23 липня, 17:29

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua