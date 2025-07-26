Україну накриває хвиля спеки: на півдні очікується до +40°C

Очікується, що 30 липня спека послабне, окрім лівобережжя України,

Найближчими днями Україну накриє аномальна спека, особливо на півдні, де температура може сягати +40°C. Про це попередила відома синоптикиня Наталка Діденко, пише «Главком».

Температурні прогнози по регіонах:

Південь: +34...+39°C, місцями до +40°C.

Схід: +30...+35°C.

Центральна частина: +30...+35°C, на Вінниччині +28...+30°C.

Північ: +27...+32°C.

Захід: +24...+29°C.

У неділю, 27 липня, короткочасні грозові дощі очікуються у західних областях, на Житомирщині, Вінниччині, місцями на Одещині та Черкащині. На решті території України утримається суха погода.

У Києві 27 липня опадів не очікується, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +30°C. Особливо спекотними у столиці будуть понеділок та вівторок, коли температура повітря становитиме +31...+34°C. Попри можливі локальні грозові дощі, висока вологість лише посилить синоптичний дискомфорт. Наталка Діденко радить уникати тривалого перебування на вулиці в ці дні.

Очікується, що 30 липня спека послабне, окрім Лівобережжя України, де вона втримається. Проте вже 31 липня в Україну прийде відчутна свіжість, і сильна спека відступить з півдня та сходу країни.

Зокрема, 30 липня в районі театру Франка в Києві вдень прогнозується +29°C, а ввечері +20°C. У середу, 31 липня, висока ймовірність грозової зливи.

Нагадаємо, через прогнозовану спеку рух великовагового автотранспорту у столиці буде обмежено з 25 до 28 липня. Час дії обмежень встановлюватимуть відповідно до температурного режиму.