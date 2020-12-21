Білорусь перша зареєструвала російську вакцину від Covid-19

Російська вакцина отримала реєстраційне посвідчення, після чого вона може використовуватися на території Білорусі

Міністерство охорони здоров'я Білорусі вирішило про сертифікацію російської вакцини від коронавірусу «Супутник V». Про це повідомляє БелТА.

«Ми стали першою країною, яка взяла участь у клінічних випробуваннях вакцини «Супутник V». Сьогодні ми можемо офіційно заявити, що, за наявними на сьогодні даними, вакцина безпечна та ефективна, серйозних або непередбачених побічних ефектів виявлено не було», – сказав міністр охорони здоров'я Білорусі Дмитро Піневич.

Крім того, Піневич заявив, що білорусів почнуть прищеплювати російською вакциною вже у січні. За його словами, на першому етапі планують вакцинувати 200 тисяч осіб з подальшим охопленням у 2 мільйони.

У першу чергу препарат безкоштовно отримають медичні працівники, вчителі та працівники торгівлі і тих сфер, які контактують з великою кількістю людей, пише держагентство БелТА.

У Російському фонді прямих інвестицій (РФПІ) підтвердили, що вакцина «Супутник V» отримала перше закордонне реєстраційне посвідчення – у Білорусі. Глава РФПІ Кирило Дмитрієв, заявив, що на території Білорусі також буде налагоджено виробництво вакцини.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко назвав приблизну вартість створення білоруської вакцини від Covid-19.