Україну чекає нова допомога від США, Китай сколихнув потужний землетрус: головне за ніч

Стихійне лихо забрало життя щонайменше 95 китайців

До кінця року Білий дім оголосить пакет допомоги Україні, який не потребує схвалення додаткового фінансування з боку Конгресу США. Тим часом у Китаї стався смертоносний землетрус, який забрав життя майже ста осіб. А Пентагон повідомив про початок спецоперації для захисту судноплавства. «Главком» зібрав у добірку головні новини ночі проти 19 грудня, щоб ви були в курсі всіх подій.

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Україну до кінця року чекає нова допомога від США

До кінця року Білий дім планує оголосити останній пакет допомоги Україні, на який залишились гроші і який не потребує схвалення додаткового фінансування з боку Конгресу США.

«Цього місяця ми плануємо ще один пакет допомоги Україні… Після цього у нас більше не буде повноважень щодо поповнення, нам потрібно буде, щоб Конгрес діяв без зволікань», – сказав координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

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Смертоносний землетрус у Китаї

Пізно ввечері в понеділок, 18 грудня, на північному заході Китаю стався потужний землетрус. За даними Геологічної служби США (USGS), магнітуда землетрусу склала 5,9, глибина епіцентру – 10 км.

Кількість жертв землетрусу складає щонайменше 95 осіб, ще понад 200 людей постраждали.

Спецоперація Пентагону

Сполучені Штати повідомили про початок спецоперації під назвою «Prosperity Guardian» для захисту судноплавства в Червоному морі.

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«Червоне море – це найважливіший водний шлях, а також великий торговий коридор, що полегшує міжнародну торгівлю. Країни, які підтримують основний принцип свободи судноплавства, повинні об'єднатися, щоб вирішити проблему, яку створює цей недержавний суб'єкт (хусіти –ред.)», – заявив глава Пентагону Ллойд Остін.

Протести в Сербії

У понеділок, 18 грудня, ввечері у Белграді розпочався мітинг із вимогою скасувати підсумки парламентських виборів, на яких перемогла правляча «Сербська прогресивна партія» (СПП) президента Олександра Вучича.

Представники опозиційного блоку «Сербія проти насильства» звернулися до Виборчої комісії з вимогою анулювати результати виборів. Вони стверджують, що перемога СПП стала наслідком фальсифікацій.

Ізраїль готує нову фазу операцій у Газі

Ізраїль буде поступово переходити до наступної фази операцій у Секторі Гази. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант.

Водночас він не назвав термінів переходу до нового етапу операції.