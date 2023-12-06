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Українські вчені зафіксували небезпечне явище в океані

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українські вчені зафіксували небезпечне явище в океані
Різке зростання вмісту хлорофілу в океані може бути пов'язано з глобальним потеплінням
фото: Національний антарктичний науковий центр

Фітопланктон, яким харчуються майже всі мешканці океану, запускає каскадні процеси

Українські полярники на станції «Академік Вернадський» зафіксували різке зростання вмісту хлорофілу в океані біля острова Галіндез. Дослідники вважають, що це може бути пов'язано з глобальним потеплінням. Про це йдеться на сторінці Національного антарктичного наукового центру.

Зазначається, що в листопаді на всіх точках моніторингових досліджень рівень хлорофілу був в 2,5-3 рази вище, ніж рік тому. При цьому вчені вказали, що останнім часом в Антарктиці рекордно низькі площі морського льоду, тому океан отримує більше сонячного світла і сильніше нагрівається.

«Зокрема, в листопаді минулого року в моніторингових точках температура води була від -1,1 до -0,7°, а в цьому році – від 0,3 до 0,9°. Світло і підвищена температура прискорюють процес фотосинтезу у рослин, активну участь в якому бере якраз хлорофіл. Тому зростання вмісту хлорофілу в пробах води свідчить про активний розвиток рослинних організмів (фітопланктону) в океані. В основному це одноклітинні мікроскопічні або навіть нановодорослі, які складно побачити неозброєним оком», – йдеться в повідомленні.

У свою чергу фітопланктон, яким харчуються майже всі мешканці океану, запускає каскадні процеси і впливає на життя інших морських організмів – від криля до китів. Крім того, більша кількість світла спричинить зміни у видовому складі мікроводоростей, що призведе до зміни розміру їх клітин та інших характеристик.

За словами вчених, все це змінить харчові мережі океану, а значить наслідки будуть глобальними. У дослідженнях зазначено, що процес активного розвитку фітопланктону в весняно-літній період фіксується щорічно, але за ним можуть стояти різні групи організмів.

Раніше вчені забили на сполох через зростання викидів вуглекислого газу.

Теги: вчені полярники

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