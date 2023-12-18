Що робити із Ізраїлем та ХАМАСом? Відповідь молоді у США шокувала

Опитування показало, що серед американської молоді у віці 18-24 років переважають антисемітські погляди





Нещодавнє опитування Harvard-Harris демонструє, що 51% американців у віці 18-24 років вважають, що Ізраїль має бути знищений. Про такі результати пише Almayadeen.

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Опитування показало, що серед американської молоді у віці 18-24 років переважають антисемітські погляди. За даними дослідження, 60% респондентів заявили, що різанина ізраїльтян 7 жовтня може бути виправдана невдоволенням палестинців; 79% вважають, що «білі є гнобителями»; 67% вважають, що «євреї є гнобителями», 31% – що Ізраїль не має права на існування. 51% молодих американців упевнені: вирішення конфлікту в тому, що «Ізраїль буде знищено, а його територію передано ХАМАСу».

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Відповідаючи на запитання про те, чи бере участь Ізраїль у геноциді в Газі чи просто «захищається та націлюється на ХАМАС», 60% американців у віці 18-24 років висловили думку, що Ізраїль здійснює геноцид. Крім того, 53% молодих американців стверджували, що студенти повинні мати свободу виступати за «геноцид євреїв», не стикаючись з наслідками. Ці результати збігаються з попередніми дослідженнями, які вказують на те, що молоді американці, як правило, більше підтримують ХАМАС порівняно з іншими віковими групами.

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Як пише видання, наприкінці листопада опитування Quinnipiac показало, що молоді виборці мають набагато більшу пропалестинську позицію, ніж виборці старшого віку, попереджаючи, що Демократична партія може втратити їх підтримку.

Респонденти віком до 30 років найбільш критично ставилися до Байдена з усіх вікових груп: лише 19% схвалювали реакцію Білого дому і 46% не схвалювали.

До слова, очільники МЗС Британії та Німеччини розповіли, якою бачать розв’язку у війні між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС. На їхню думку конфлікт можна вирішити створенням двох держав. Про це йдеться у їхній спільній колонці у The Sunday Times. Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон і його німецька колега Анналена Бербок вважають, що всі сторони мають рухатися у напрямку рішення з «двома державами» після закінчення гарячої фази війни.