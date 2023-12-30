Білий дім знову в обхід Конгресу схвалив продаж зброї Ізраїлю

Блінкен повідомив Конгресу, що він ухвалив друге надзвичайне рішення про продаж зброї Ізраїлю

Уже вдруге за цей місяць адміністрація президента США Джо Байдена в обхід Конгресу схвалила екстрений продаж зброї Ізраїлю на суму $147,5 млн. Про це повідомляє Associated Press.

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Так, у п'ятницю, 29 грудня, держсекретар Ентоні Блінкен повідомив Конгресу, що він прийняв друге надзвичайне рішення про продаж зброї на $147,5 млн, включаючи запали, заряди та капсули, які необхідні для функціонування 155-мм снарядів, які Ізраїль вже придбав.

«Враховуючи терміновість оборонних потреб Ізраїлю, секретар повідомив Конгрес, що він скористався делегованими повноваженнями і визначив існування надзвичайної ситуації, що потребує негайного схвалення передачі», – зазначили у Держдепі.

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«Сполучені Штати віддані безпеці Ізраїлю, і для національних інтересів США життєво важливо, щоб Ізраїль був здатний захистити себе від загроз, з якими він стикається», – йдеться в заяві Блінкена.

Визначення надзвичайної ситуації означає, що закупівля буде здійснена в обхід вимог Конгресу щодо контролю за іноземними військовими продажами.

Нагадаємо, 9 грудня адміністрація Байдена скористалася надзвичайними повноваженнями, щоб дозволити продаж близько 14 тис. танкових снарядів Ізраїлю без схвалення Конгресом.