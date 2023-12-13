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Швейцарські банки повідомили «радісну новину» росіянам із заблокованими рахунками

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Швейцарські банки повідомили «радісну новину» росіянам із заблокованими рахунками
Банки у Швейцарії вимагають підтверджень того, що клієнт не пов'язаний із Росією
фото із відкритих джерел

Швейцарські банки запроваджують додаткові комісії на заблоковані активи росіян

Великі швейцарські банки нараховують комісії на заморожені активи російських клієнтів, причому часом відсотки нараховуються на кілька років наперед. Про це пишуть росЗМІ із посиланням на інформацію від брокерів. Незважаючи на це, закривати рахунки громадяни країни-агресора не поспішають.

Джерело у аудиторській компанії розповіло, що знає про таку практику від працівника швейцарського банку. Два джерела у юридичних фірмах чули про випадки нарахування комісій на заблоковані активи, але не знають чи такі відсотки нараховуються на роки вперед. Підтвердити цю інформацію банках Швейцарії PostFinance, банку Raiffeisen, Julius Baer, ​​UBS, Zurich Cantonal Bank, Vontobel та Pictet Group не вдалося.

Як пише видання, таким чином швейцарські банки поступово позбавляються російських клієнтів під тиском регулюючих органів, проте частину великих і великих клієнтів вони так і продовжують обслуговувати. З росіянами все ще працюють банк Vontobel та низка інших великих швейцарських банків, зокрема і беруть нових клієнтів. Але зараз банки вимагають набагато більше підтверджень того, що клієнт не пов'язаний із Росією. Джерело серед європейських брокерів знає про випадки, коли європейські банки просили клієнтів відмовитись від російського громадянства.

До того ж, паспорти третіх країн (Туреччина, Ізраїль та тощо) більше не допомагають росіянам уникнути сегрегації рахунків у європейських банках, коли клієнт не отримує доходу за цінними паперами (купони, дивіденди), але самі активи вивести можливо. Британські банки поки що не сегрегують рахунки, але це найближча перспектива.

Як пишуть росЗМІ, на практиці заможні росіяни наскільки можна залишають основну частину активів у банках Швейцарії, а решту переводять у великі банки так званих «дружніх країн». Росіянам нібито важливий комфорт та стандарт приватного банківського обслуговування у Швейцарії, і їм «складно адаптуватися до східного підходу» банків в ОАЕ, Омані чи Туреччині.

До слова, Швейцарія заявила про приєднання до країн, які виступають за створення спецтрибуналу для розслідування військових злочинів Росії проти України. Про це повідомляється у пресрелізі на сайті Міністерства закордонних справ Швейцарії. Швейцарія офіційно приєдналася до основної групи країн, які підтримують створення спецтрибуналу на зустрічі у Берліні 16 листопада, де країну представляв посол Франц Перес, голова Директорату міжнародного публічного права у швейцарському МЗС.

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Теги: фінанси банк росіяни Швейцарія Ізраїль Туреччина

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