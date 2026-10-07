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Археологи знайшли у Франції «античний Лас-Вегас»: виявлено понад тисячу гральних кісток (фото)

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Археологи знайшли у Франції «античний Лас-Вегас»: виявлено понад тисячу гральних кісток (фото)
Під час розкопок на невеликій ділянці поблизу римської будівлі виявили понад 1000 кісток
фото:Sites de Grand et Domremy-la-Pucelle / Facebook

Незвичайна знахідка археологів може свідчити, що мешканці давньоримського поселення любили азартні ігри

Археологи під час розкопок у французькому селі Гран на північному сході країни виявили понад 1000 кісток для гри, виготовлених із кісток тварин. Незвичайна знахідка змусила дослідників замислитися, чи не було це місце своєрідним центром азартних ігор у римські часи. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Arkeonews.

В одному місці знайшли понад тисячу гральних кісток

Розкопки в Грані тривають із 2022 року. У 2023–2024 роках археологи досліджували невелику будівлю розміром приблизно 4,5 на 3,8 метра, розташовану поруч із давньою дорогою.

Навколо споруди знайшли фрагменти кераміки, кістки тварин, взуттєві цвяхи, бронзові монети, голки, застібки та сотні кісток для гри. До липня 2026 року їх було понад 500, а згодом кількість знахідок перевищила тисячу.

Три кістки археологи виявили безпосередньо у фундаменті будівлі. Це може свідчити, що вони пов'язані зі спорудою, а не були випадково загублені перехожими.

На кістках зберігся давній спосіб нумерації

Кістки виготовляли з тваринної кістки та позначали невеликими концентричними колами. Їхні грані були розташовані за схемою, знайомою і за сучасними гральними кубиками: сума значень на протилежних сторонах дорівнює семи.

Сам факт існування гральних кісток для Римської імперії не є унікальним. Їх знаходили у житлових будинках, військових таборах, громадських спорудах та амфітеатрах. Незвичайною у Грані є саме концентрація знахідок на невеликій ділянці.

Давній ігровий зал чи майстерня?

Археологи поки не можуть точно сказати, для чого використовували будівлю. Одна з версій полягає в тому, що тут могли виготовляти кістки. Інша – що споруда була місцем для ігор.

Не виключають дослідники й ритуального призначення. У римському світі кістки використовували не лише для розваг, а й у практиках, пов'язаних із жеребкуванням, ворожінням та зверненням до богів.

Додаткову загадку створює водопровідна конструкція неподалік. Археологи простежили канал завдовжки близько 20 метрів, а також знайшли металеві деталі, які могли з'єднувати дерев'яні труби.

На місці сучасного села колись стояло велике римське місто

Сучасний Гран – невелике село у французькому департаменті Вогези. Однак у римську добу тут існував великий галло-римський центр площею понад 70 гектарів.

У місті був амфітеатр завдовжки близько 148 метрів, який міг вміщувати понад 17 тис. глядачів. Також тут збереглася монументальна мозаїка площею понад 220 кв. м та святилище, пов'язане з культом бога зцілення Аполлона Гранна.

Монументальна мозаїка площею 232 кв. м, що збереглася на своєму первісному місці в одній із кімнат римської базиліки в Грані, Франція
Монументальна мозаїка площею 232 кв. м, що збереглася на своєму первісному місці в одній із кімнат римської базиліки в Грані, Франція
Carole Raddato / Wikimedia Commons

Тому порівняння Грана з давнім «Лас-Вегасом» виглядає ефектно, однак археологи поки не стверджують, що поселення було центром азартних ігор. Тисяча кісток могла бути пов'язана з їхнім виробництвом, розвагами або ритуалами.

Нещодавно «Главком» розповідав, як археологи за допомогою дронів виявили нові сліди давнього римського міста Авентікум у Швейцарії. Через сильну спеку рослинність над похованими спорудами почала в'янути, завдяки чому дослідники побачили обриси терм, будинків, доріг та можливої храмової споруди.

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Теги: археолог вчені Франція

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