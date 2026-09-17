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Кандидатка у президенти Франції заявила про неможливість подальшого фінансування України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Кандидатка у президенти Франції заявила про неможливість подальшого фінансування України
Марін Ле Пен наголосила на необхідності «робити вибір»
фото: скриншот з відео

Марін Ле Пен: Фінансово ми більше не можемо цього робити

Кандидатка у президенти Франції, лідерка партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен зробила заяву про фінансову підтримку України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на tf1info.

Щодо бюджетних питань Марін Ле Пен наголосила на необхідності «робити вибір», заявляючи, що її рішення не будуть такими, як раніше. «Я готова робити вибір», – запевнила вона, наводячи як приклад ситуацію з Україною. Ле Пен вважає, що «ми не можемо» продовжувати надавати цій країні фінансову підтримку в нинішніх умовах.

«Це не є актом ворожості щодо України. Ми можемо продовжувати готувати їхніх солдатів, їхню армію, продовжувати надавати їм обладнання для оборони, але фінансово ми більше не можемо цього робити, бо не можна з одного боку говорити, що немає жодного євро на індексацію пенсій, а з іншого – що є мільярди на внесок до європейського бюджету», – сказала лідерка партії «Національне об’єднання».

Нагадаємо, апеляційний суд Парижа залишив у силі обвинувальний вирок лідерці французької ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен у справі про нецільове використання коштів Європейського парламенту, однак пом'якшив призначене їй покарання. 

Суд скоротив строк заборони обіймати виборні посади з п'яти років до 45 місяців, із яких 30 місяців є умовними. Завдяки цьому Ле Пен зберігає можливість балотуватися на президентських виборах у Франції у 2027 році.

Раніше повідомлялося, що лідерка французького «Національного об'єднання» Марін Ле Пен має намір припинити фінансову та військову допомогу Україні у разі перемоги на президентських виборах. Її потенційний суперник, колишній прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп, пообіцяв зробити все, щоб цього не допустити.

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Теги: Франція Марін Ле Пен

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