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Протести школярів у Франції набирають обертів: майже 2 тис. затриманих

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Протести школярів у Франції набирають обертів: майже 2 тис. затриманих
Протести школярів у Франції супроводжуються сутичками з поліцією
фото: AP

За один день під час сутичок постраждали понад 300 правоохоронців

Масштабні протести школярів у Франції продовжилися у п’ятницю, 2 жовтня. На вулицях знову сталися сутички з поліцією, підпали та акти вандалізму, а протести та блокування зачепили сотні навчальних закладів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Лише протягом четверга французькі правоохоронці здійснили понад 1,9 тис. затримань. За даними міністерства внутрішніх справ Франції, того ж дня постраждали 305 поліцейських. У п’ятницю протистояння продовжилося.

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Учасники протестів блокували входи до ліцеїв, палили сміття та вступали в сутички з правоохоронцями. Поліція застосовувала сльозогінний газ та проводила нові затримання.

За даними французького МВС, у поліцейських і працівників шкіл кидали піротехніку та інші предмети, здатні спричинити травми. В окремих випадках повідомлялося про використання кислоти. Уряд заявляє, що до протестного руху школярів долучилися люди, які займаються погромами та мародерством.

Станом на першу половину п'ятниці протести вплинули на роботу 560 шкіл.

Школярі скаржаться на нестачу персоналу та ресурсів, поганий стан навчальних закладів, виснажливий графік і складну систему вступу до університетів. До протестів також приєдналися деякі студенти.

На початку нового навчального року французька влада також заборонила використання смартфонів у старших школах. Чиновники пояснювали це прагненням зменшити вплив екранів на навчання. Крім того, цього року Франція першою серед країн ЄС заборонила користуватися соцмережами дітям до 15 років, однак найвищий суд країни скасував це рішення.

Заворушення вже перекинулися на сусідню Бельгію. У Льєжі після сутичок закрили близько десятка шкіл, напередодні там було затримано шістьох людей.

Масові протести школярів загострили політичне протистояння у Франції напередодні президентських виборів. Кандидати, які претендують на посаду президента після завершення каденції Еммануеля Макрона, вже використовують події навколо ліцеїв як одну з тем кампанії. Сам Макрон, який не може балотуватися на третій термін поспіль, засудив насильство під час протестів і заявив про політичні маніпуляції молодими учасниками акцій.

Лівий кандидат Жан-Люк Меланшон став на бік школярів та назвав дії поліції репресивними і «дикістю». Його опоненти натомість звинувачують партію «Нескорена Франція» у розпалюванні заворушень та спробах отримати політичну вигоду від протестів. Сам Меланшон і його партія такі звинувачення відкидають.

Раніше у Франції відбувся масштабний страйк працівників державного сектору. Коаліція профспілок організувала понад 170 мітингів по всій країні з вимогою підвищити зарплати держслужбовцям у наступному бюджеті. 

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Теги: поліція школярі Франція студенти протест

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