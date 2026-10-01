Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Археологи знайшли сарматське поховання у давньому кургані на Херсонщині (фото)

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
google social img telegram social img facebook social img
Археологи знайшли сарматське поховання у давньому кургані на Херсонщині (фото)
Фото з дрона, на якому видно місце розташування сарматського поховання у кургані №1 на Арабатській стрілці
фото: Юрій Болтрик та Олена Фіалко, «Археологія і давня історія України», 2026 рік

У могилі виявили залізний кинджал, ніж, глечик та рештки вівці, а саме поховання було зроблене через тисячі років після спорудження кургану

Українські археологи дослідили сарматське поховання у кургані бронзової доби на Арабатській стрілці. Могила належала чоловікові віком приблизно 25–35 років, якого поховали зі зброєю та поховальними дарами. Про це розповідає «Главком» із посиланням на дослідження науковців Інституту археології НАН України.

У кургані знайшли десятки поховань

Курган розташований у північній частині Арабатської стрілки, неподалік тимчасово окупованого Щасливцевого на Херсонщині. Його досліджували під час археологічних робіт у 2018–2019 роках.

Спочатку курган спорудили ще у бронзову добу. На час дослідження його висота становила близько 1,3 м, а діаметр - приблизно 42 м. Через багаторічне розорювання споруда була значно пошкоджена.

У кургані археологи виявили 36 поховань, які належали до різних історичних періодів - від бронзової доби до пізнього Середньовіччя. Сарматська могила була розташована майже біля вершини кургану.

Поховання являло собою вузьку яму завдовжки близько 1,8 м і завширшки 0,6 м. Чоловіка поклали на спину, його голова була повернута на північний захід, а руки витягнуті вздовж тіла. Стан кісток виявився дуже поганим.

Біля чоловіка залишили кинджал та м'ясо

Найпомітнішою знахідкою став залізний кинджал завдовжки близько 45–47 см. Він мав кільцеподібне навершя та прямий перехрест. Частини руків'я лежали біля грудей, а лезо - біля правого стегна.

Залізний кинджал із поховання, представлений на фотографії та рисунку. Автори: Юрій Болтрик та Олена Фіалко, «Археологія і давня історія України», 2026 рік
Залізний кинджал із поховання, представлений на фотографії та рисунку. Автори: Юрій Болтрик та Олена Фіалко, «Археологія і давня історія України», 2026 рік
archaeologymag.com

Під ним археологи виявили сліди дерев'яних піхов.

Поруч із ногами похованого залишили кістку ноги та лопатку вівці, а також невеликий залізний ніж. Зверху лежав червоний глиняний глечик з однією ручкою.

Могила воїна в кургані №1 поблизу села Щасливцеве, вигляд згори. Автори: Юрій Болтрик та Олена Фіалко, «Археологія і давня історія України», 2026 рік
Могила воїна в кургані №1 поблизу села Щасливцеве, вигляд згори. Автори: Юрій Болтрик та Олена Фіалко, «Археологія і давня історія України», 2026 рік
archaeologymag.com

Дослідники зазначають, що м'ясні пожертви були характерними для поховальних традицій кочових спільнот раннього залізного віку.

Поховання пов'язують із роксоланами

Точну дату поховання встановити не вдалося. За особливостями кинджала та керамічного посуду автори дослідження датують його періодом від I століття до нашої ери до I століття нашої ери.

Орієнтація похованого головою на північний захід також має значення. Дослідники зазначають, що сарматські поховання цього періоду з північною орієнтацією в Україні пов'язують переважно з роксоланами - одним із сарматських племен.

На думку авторів, похований міг належати до спільноти, яка контролювала цю ділянку узбережжя Чорного моря. Важливими ресурсами регіону були сіль та прісна вода, а згодом територія могла бути пов'язана з торговими маршрутами між Боспором та поселеннями Нижнього Дніпра.

Таким чином, курган на Арабатській стрілці використовували для поховань протягом кількох тисячоліть, а сарматська могила стала одним із найпізніших поховань у ньому.

Раніше «Главком» розповідав про незвичайне поховання XVII століття, яке археологи виявили на території Польщі. У могилі знайшли рештки молодої жінки, яку поховали із серпом, покладеним поперек шиї, та замком на нозі. Такі предмети, за тогочасними уявленнями, мали не дозволити померлій повернутися з могили.

Дослідники припускають, що незвичайний спосіб поховання був пов'язаний із поширеними в тогочасному суспільстві страхами перед так званими «вампірами». Археологи також встановили, що могилу могли відкрити невдовзі після поховання.

Читайте також:

Теги: Україна наука археолог археологія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Крилата ракета FP-5 «Фламінго» української компанії Fire Point
«Фламінго» для ударів по Криму: які цілі може вражати українська ракета
4 вересня, 18:30
Триває 1657-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2026 року
7 вересня, 08:22
OpenAI заявила про прорив: ШІ розв’язав одну з найскладніших задач математики
OpenAI заявила про прорив: ШІ розв’язав одну з найскладніших задач математики
9 вересня, 03:41
Енергетичний об'єкт РФ загорівся за понад 2000 км від кордону України
Українські дрони вперше атакували енергетичний об'єкт Росії в Арктиці
10 вересня, 07:33
Облікова ставка є одним із головних інструментів НБУ для впливу на вартість грошей в економіці
Нацбанк підвищив облікову ставку до 16%: що це означає
17 вересня, 14:12
Дан зауважив, що Румунія має близько 50 років досвіду в ядерній сфері
Румунія готова ділитися з Україною ядерними технологіями
19 вересня, 01:49
Крижанівський заявив, що серед росіян є люди, які критично ставляться до влади Володимира Путіна
Перший посол України в РФ заявив, що «хороші росіяни» існують
22 вересня, 20:52
Росія атакувала Суми авіабомбами: п'ятеро поранених
Росія атакувала Суми авіабомбами: п'ятеро поранених
23 вересня, 16:26
Для створення нового сорту використали технологію редагування генів CRISPR-Cas9
Британці створили банани, які не темніють: коли новий сорт почнуть продавати
Вчора, 01:25

Наука та освіта

Археологи знайшли сарматське поховання у давньому кургані на Херсонщині (фото)
Археологи знайшли сарматське поховання у давньому кургані на Херсонщині (фото)
Львівщина: Університет ветеринарної медицини зробив заяву після обшуків
Львівщина: Університет ветеринарної медицини зробив заяву після обшуків
Нові правила роботи шкіл і дитсадків під час блекаутів: роз'яснення Міносвіти
Нові правила роботи шкіл і дитсадків під час блекаутів: роз'яснення Міносвіти
Стала відома дата Радіодиктанту національної єдності-2026
Стала відома дата Радіодиктанту національної єдності-2026
Скандал у ліцеї Кам’янця: санлікарі заявили про туберкульоз, управління освіти відхрещується
Скандал у ліцеї Кам’янця: санлікарі заявили про туберкульоз, управління освіти відхрещується
НМТ-2026 на Чернігівщині: десять найкращих шкіл області
НМТ-2026 на Чернігівщині: десять найкращих шкіл області

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
86K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
69K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

Новини

В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
Вчора, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
29 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua