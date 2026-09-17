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Безкоштовний обід у школі – кращі оцінки? Вчені перевірили зв’язок

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Безкоштовний обід у школі – кращі оцінки? Вчені перевірили зв’язок
Дослідники вивчили вплив безкоштовного харчування на успішність школярів
Фото з відкритих джерел

Аналіз 42 досліджень показав, що шкільне харчування майже не впливає на успішність учнів

Безкоштовне харчування у школах може трохи покращувати результати навчання, однак загалом його вплив на успішність учнів виявився мінімальним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Scientific American.

Дослідники вивчили дані середніх шкіл Нью-Йорка та з’ясували, що після запровадження безкоштовного харчування учні стали краще виконувати тести з математики та англійської мови. Для дітей із сімей, які не належали до малозабезпечених, покращення відповідало приблизно трьом додатковим пунктилям у рейтингу результатів з математики та двом – з англійської.

Для дітей із малозабезпечених сімей ефект був меншим: їхні результати також покращилися, але лише приблизно на один-два пунктильні пункти.

Схожі результати отримали у початкових школах Південної Кароліни. Після запровадження безкоштовного харчування учні в середньому показали трохи кращі результати з математики на стандартизованих тестах.

Дослідники Сара Айлон та Самуель Ладо проаналізували 42 наукові роботи, у яких вивчали вплив програм шкільного харчування на учнів у країнах із високим рівнем доходу. Загалом вони порівняли 2821 окрему оцінку результатів таких програм та врахували, зокрема, вік і характеристики учнів, вид харчування, методику дослідження та якість наукових робіт.

Автори також перевірили, чи не виникає викривлення результатів через те, що дослідники частіше публікують роботи з позитивними результатами. Після врахування такого можливого упередження виявилося, що програми шкільного харчування загалом мають мінімальний вплив на навчальні результати, поведінку та здоров’я дітей.

Таким чином, окремі дослідження показують невелике покращення успішності після запровадження безкоштовних обідів, але наукових доказів недостатньо, щоб стверджувати, що така програма помітно покращує навчальні результати всіх школярів.

Раніше «Главком» писав, що після розширення з 1 вересня програми безоплатного харчування на учнів усіх класів громади зіткнулися з низкою практичних проблем. Зокрема, шкільні їдальні не завжди мають достатньо місць, персоналу та обладнання, щоб одночасно нагодувати всіх школярів. Додаткові труднощі виникають через витрати на організацію харчування та повітряні тривоги, під час яких готові порції можуть залишатися невикористаними.

Теги: навчання харчування вчені освіта школа

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