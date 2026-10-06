Протести у Франції. Поліція застосувала сльозогінний газ проти мітингувальників

Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило, що з початку протестів було затримано 6 100 осіб

Під час мітингів постраждали щонайменше 715 поліцейських та 215 підлітків

Під час протестних маршів у французьких Ліоні та Страсбурзі поліція застосувала сльозогінний газ для контролю над натовпом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що більшість демонстрантів поводилися мирно, але невелика частина вступила в сутички з поліцією, розпалювала багаття та кидала предмети.

фото: Reuters

Прем’єр-міністр Себастьян Лекорню заявив, що уряд поважає законних протестувальників, але виступає проти спалахів насильства. «У діючій демократії не може бути місця для терпимості до насильства», – сказав він.

Лекорню додав, що існує право на протест і правові рамки для його здійснення. Він засудив критику на адресу уряду та поліції, які звинувачують їх у расизмі та у навмисних діях, спрямованих на заподіяння шкоди протестувальникам, назвавши це «брехнею, яка розколює суспільство».

фото: Reuters

Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило, що з початку протестів було затримано 6 100 осіб, переважна більшість з яких – неповнолітні. За даними міністерства юстиції, кримінальні справи порушено проти понад 1 800 осіб, у тому числі 1 483 неповнолітніх, однак конкретні злочини не уточнюються.

За даними офісу Лекорню, під час мітингів постраждали щонайменше 715 поліцейських та 215 підлітків.

Нагадаємо, протести французьких старшокласників тривають по всій країні. Протестний рух розпочали старшокласники з передмість Парижа, невдоволені умовами навчання. Серед їхніх вимог – покращення стану шкільних будівель, зменшення кількості учнів у класах, розв'язання проблеми нестачі вчителів, скорочення навчального дня та скасування дискримінаційних практик під час вступу до університетів.

Як повідомлялося, у Франції 15-річний школяр втратив кисть внаслідок вибуху поліцейської гранати під час протесту біля ліцею в місті Ланс. Обставини інциденту наразі з'ясовують.