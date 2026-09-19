Ле Пен жорстко розкритикувала Росію після скандального рішення Путіна

Лідерка партії «Національне об'єднання» розкритикувала рішення президента РФ про націоналізацію активів компаній Nestlé та Auchan

Росія ніколи не буде диктувати Франції, що їй робити, а також не зможе залякати Париж своїми провокаціями. Про це заявила лідерка французької правої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен, повідомляє «Главком» із посиланням на RTL.

Досі Ле Пен була відома своєю проросійською позицією. Її ставлення до країни-агресорки раніше було значно прихильнішим, ніж у більшості французьких політиків.

Однак 19 вересня вона жорстко розкритикувала Кремль після того, як російський диктатор Володимир Путін наказав взяти під контроль активи європейських компаній, які досі працюють у Росії, зокрема Nestlé та Auchan.

Ле Пен засудила дії Москви та заявила, що Росія не повинна «розраховувати на те, що зможе прямо чи опосередковано диктувати політику» Франції за допомогою залякування, погроз, дестабілізації чи психологічного тиску.

«Жодна провокація, жодна таємна операція та жодні дестабілізуючі дії не зможуть змусити Францію сприяти досягненню Росією своїх військових цілей в Україні», – наголосила політикиня.

Ба більше, нове рішення Путіна вона назвала «ворожим актом», що «безпосередньо підриває інтереси та права французьких компаній».

Заява Ле Пен також пролунала після того, як президент Франції Емманюель Макрон наказав уряду підготувати план захисту критичної інфраструктури від російських гібридних атак.

За словами політикині, вона підтримує цей крок на тлі ситуації, що склалася.

Нагадаємо, Путін підписав указ про передачу під тимчасове управління російських активів французського ритейлера Auchan та швейцарського виробника харчових продуктів Nestle компанії «Л.Е.В. Менеджмент». Відповідний документ оприлюднено на офіційному порталі нормативно-правової інформації РФ.

Також президент Росії Володимир Путін 10 вересня провів термінову нараду з урядом, присвячену розширенню використання системи цифрового маркування «Честный знак». Кремль планує використовувати її для «вибілювання економіки» та спроби наповнити бюджет країни з критичним дефіцитом.

Посилення цифрового контролю відбувається на тлі погіршення стану російських державних фінансів. За перші сім місяців 2026 року дефіцит федерального бюджету Росії зріс до 6,46 трлн рублів, або близько 2,8% ВВП. Це на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року, тоді як офіційний план на весь 2026 рік передбачав, що дефіцит буде майже вдвічі меншим.