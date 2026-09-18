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На станції «Вернадського» народилося перше тюленя (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Вага новонароджених тюленів може становити 25–30 кг
фото: скриншот Facebook/Національний антарктичний науковий центр

Українські полярники поділилися кадрами новонародженого тюленяти

Біля станції «Вернадського» сталася важлива подія сезону в Антарктиді. На острові Галіндез народилося перше тюленя Ведделла. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Національного антарктичного наукового центру.

Як розповіли науковці, перше тюленя сезону з'явилося на світ на острові Вінтер, який розташований навпроти острова Галіндез, де мешкають полярники. Зараз в Антарктиці початок весни, саме в цей період самиці тюленів народжують дитинчат.

На станції «Вернадського» народилося перше тюленя (фото) фото 1
фото: скриншот Facebook/Національний антарктичний науковий центр

«Ми вже певний час слідкували за вагітними самицями, які виходили на кригу в традиційних місцях розмноження в околицях “Вернадського”. Днями вирушили працювати в океані, й уже з човна помітили зграю мартинів, які з криками кружляли між сусідніми островами Вінтер та Скуа. Зазвичай мартини так роблять, коли знаходять, чим поживитися. Серед іншого це може бути плацента тюленів. Тож я вирішив дослідити те місце, підняв дрон і побачив самицю, яка щойно народила», – розповів біолог Кирило Суліма.

На станції «Вернадського» народилося перше тюленя (фото) фото 2
фото: скриншот Facebook/Національний антарктичний науковий центр

Тож вчений відправився до родини тюленів, у якій сталося поповнення. Біолог взяв зразки для досліджень. «На щастя, мені вдалося випередити мартинів і взяти проби. Це важливо, адже за ними потім проводять молекулярно-генетичні дослідження, вивчають на вміст забрудників тощо», – зазначив науковець.


Полярники розповіли, що новонароджене тюленя та його мама почувають себе добре. Вага малюків цього виду після народження вже складає 25–30 кг. Вони дуже швидко ростуть завдяки материнському молоку, жирність якого складає 54%.

На станції «Вернадського» народилося перше тюленя (фото) фото 3
фото: скриншот Facebook/Національний антарктичний науковий центр

«До кінця вигодовування, що триває близько 3 місяців, можуть сягати 90 кг. А дорослі Ведделли важать близько 400 кг», – пояснили біологи.

На станції «Вернадського» народилося перше тюленя (фото) фото 4
фото: скриншот Facebook/Національний антарктичний науковий центр

Нагадаємо, на станцію «Вернадського» в Антарктиді завітав неочікуваний гість. Українські полярники показали кадри нового мешканця та пояснили його візит. На острові Галіндез, де розташована станція, помітили пінгвіна. Цей вид – Адель вирізняється повністю чорною головою і білими кільцями навколо очей. 

До слова, біля антарктичної станції «Вернадського» нині немає пінгвінів. За словами полярників, наразі фіксується пізня міграція пінгвінів. Під кінець липня пінгвінів стало менше, а згодом ні полярники, ні камери не фіксували на острові жодного птаха. Як пояснили вчені, різке зникнення пояснюється похолоданням.

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Теги: тварини Антарктида вчені фото природа

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