Очікується, що у марші в Парижі візьмуть участь від 20 тис. до 40 тис. людей

Сьогодні, 29 вересня, по всій Франції розпочався страйк працівників державного сектору з вимогами передбачити підвищення заробітної плати у наступному бюджеті країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на France24.

Коаліція профспілок працівників держсектору організовує понад 170 мітингів по всій Франції, вимагаючи підвищення зарплати державним службовцям. Профспілки сподіваються зібрати якомога більше державних службовців, щоб вплинути на рішення уряду щодо наступного бюджету, презентація якого запланована на четвер.

До страйку доєднаються пожежники. Від 5 тис. до 10 тис. пожежників пройдуть окремою ходою столицею Франції, перш ніж приєднатися до паризької процесії за участі держслужбовців.

Очікується, що у марші в Парижі візьмуть участь від 20 тис. до 40 тис. людей, не враховуючи пожежників.

До слова, лідер французької ліворадикальної партії «Нескорена Франція» (LFI) Жан-Люк Меланшон, який балотується на президентських виборах 2027 року, опинився під критикою після заяв про війну Росії проти України.