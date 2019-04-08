Армія Хафтара завдала перші авіаудари по столиці Лівії Тріполі



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Лівійська національна армія Халіфи Хафтара

Урядові війська у відповідь на атаку армії Хафтара розпочали контрнаступ

Лівійська національна армія під командуванням маршала Халіфи Хафтара заявила, що в неділю завдала першого повітряний удар по передмістю Тріполі.

У свою чергу бійці визнаного міжнародним співтовариством уряду національної згоди Лівії під керівництвом Фаєза Сараджа оголосили контрнаступ по захисту лівійської столиці.

Полковник урядових військ Мухаммед Гнуні повідомив журналістам, що контрнаступ, який отримав назву «Вулкан гніву», було направлено на «очистку всіх лівійських міст від агресивних і незаконних сил».

Як відомо, в даний час в Лівії зберігається двовладдя: на сході країни, в місті Тобрук, знаходиться парламент, а на заході, в столиці Тріполі, базується сформований за підтримки ООН і визнаний міжнародним співтовариством уряд національної згоди під керівництвом Сараджа.

За останніми даними, у Лівії внаслідок бойових дій неподалік столиці країни Тріполі загинула 21 людина, ще 27 були поранені.

Як повідомлялося, у Лівії сили повстанців, якими керує фельдмаршал Халіф Хафтар, розпочали наступ на столицю країни Тріполі, деякі держави вже розпочали евакуацію свого персоналу у цій країні.

Нагадаємо, 5 квітня Лівійська національна армія під командуванням Хафтара захопила аеропорт у Тріполі.

Раніше повідомлялося, що уряди Франції, Італії, ОАЕ, Великобританії і США закликали всі сторони негайно припинити військову ескалацію в Лівії. Вони висловили глибоку стурбованість у зв'язку з поновленням активних бойових дій в Лівії.

У березні ЗМІ повідомляли, що Росія відправила до Лівії 300 найманців приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» для розширення своєї присутності в Африці.

До слова, США виводять своїх військових з Лівії

Джерело: Інтерфакс-Україна