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    У Лівії внаслідок бойових дій біля Триполі загинула 21 людина

    • Розсилка
    У Лівії внаслідок бойових дій біля Триполі загинула 21 людина
    Ілюстративне фото

    27 були поранені у бойових діях біля столиці Лівії

    У Лівії внаслідок бойових дій неподалік столиці країни Тріполі загинула 21 людина, ще 27 були поранені. Про це пише BBC.

    «Уряд, підтриманий ООН, стверджує, що 21 людина загинула, 27 були поранені у бойових діях біля столиці Лівії Тріполі», - йдеться у повідомленні.

    Раніше ООН закликала до двогодинного перемир'я, щоб поранені та цивільні особи могли бути евакуйовані.

    Серед загиблих був лікар організації "Червоний півмісяць". Повстанські сили заявили про втрату 14 бійців.

    У Лівії політична ситуація не стабільна з 2011 року, відтоді як Муаммар Каддафі був усунутий від влади та вбитий.

    Як повідомлялося, у Лівії сили повстанців, якими керує фельдмаршал Халіф Хафтар, розпочали наступ на столицю країни Тріполі, деякі держави вже розпочали евакуацію свого персоналу у цій країні.

    Нагадаємо, 5 квітня Лівійська національна армія під командуванням Хафтара захопила аеропорт у Тріполі.

    Раніше повідомлялося, що уряди Франції, Італії, ОАЕ, Великобританії і США закликали всі сторони негайно припинити військову ескалацію в Лівії. Вони висловили глибоку стурбованість у зв'язку з поновленням активних бойових дій в Лівії.

     У березні ЗМІ повідомляли, що Росія відправила до Лівії 300 найманців приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» для розширення своєї присутності в Африці.

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