Армія Ізраїлю повідомила про 150 випущених з Сектора Гази ракет

Десятки з випущених ракет були перехоплені ізраїльською системою протиповітряної оборони

Палестинські радикали з Сектора Гази випустили по ізраїльській території щонайменше 150 ракет за вечір понеділка, у відповідь Армія оборони Ізраїлю почала хвилю ударів по об'єктах «Хамас» в палестинському анклаві.

Про це повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю.

«На цей момент більше 150 ракет випущено з Сектора Гази по ізраїльській території, десятки з них перехоплені системою ППО «Залізний купол». Армія оборони Ізраїлю почала хвилю атак на терористичні цілі в Секторі Гази», – йдеться в заяві військових.

Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що терористичні організації Гази перетнули червону лінію і обстріляли ракетами передмістя Єрусалима. Нетаньягу підкреслив, що ескалація конфлікту буде продовжуватися деякий час, зазначивши, що Ізраїль дасть відповідь «великої сили».

Нагадаємо, у понеділок палестинські бойовики в Секторі Гази здійснили ракетний обстріл у напрямку району Єрусалиму. На територію Ізраїлю, окрім понад десятків ракет, були запущені повітряні кулі з вибухівкою.

На тлі ракетного обстрілу з боку Сектора Гази на Храмовій горі в Єрусалимі сталася пожежа.

У відповідь на ракетний обстріл танки Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об'єктах радикального палестинського руху «Хамас» у Газі, в результаті чого 20 палестинців, у тому числі дев'ять дітей, загинули, ще 65 були поранені.

Обстріли почалися через кілька хвилин після закінчення терміну ультиматуму панівного у Секторі Гази ісламського угруповання «Хамас». Палестинські бойовики вимагали від Ізраїлю вивести війська з комплексу мечеті Аль-Акса, де напередодні сотні палестинських протестувальників отримали поранення під час сутичок з ізраїльською поліцією. Водночас поліція Ізраїлю заявила про 17 постраждалих співробітників.

Нагадаємо, що відповідно до рішення ізраїльського суду силовики здійснюють виселення кількох арабських сімей, що супроводжується акціями протесту місцевого населення і жорстокими сутичками, що не затихають з кінця квітня.

Раніше стало відомо, що в п'ятницю, 7 травня, в Єрусалимі на Храмовій горі почалися заворушення, які переросли в зіткнення з поліцією. Сутички у Східному Єрусалимі відновилися на наступний день, 8 травня постраждало 90 палестинців.