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Оскароносна зірка «Диявол носить Prada» оскандалилася підтримкою росіян

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Меріл Стріп стала продюсеркою фільму про росіян
фото з відкритих джерел

Меріл Стріп розчарувала українських шанувальників

Голлівудська акторка Меріл Стріп, лауреатка премії «Оскар» та зірка фільмів «Диявол носить Prada» втрапила у скандал через росіян. Акторка висловила співчуття російським журналісткам, які нібито вимушено виїхали з РФ через війну. Українці не оцінили позиції зірки. Про це пише «Главком» із посиланням на Deadline.

Меріл Стріп підтримала росіянок

Меріл Стріп стала виконавчою продюсеркою документального фільму «Мої небажані друзі: Частина II – Вигнання» американської режисерки Джулії Локтєв. Стрічка розповідає про журналісток з Росії.

У першій частині документального фільму йдеться про Анну Немзер, Олену Костюченко, Соню Гройсман та інших журналісток телеканалу «Дождь», «Нової газети» й інших російських медіа. Зазначається, що через відмову дотримуватися кремлівських стандартів журналістки зазнавали тиску. Також згадується, що ця тенденція в РФ з'явилася напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Зрештою Меріл Стріп публічно висловила підтримку російським журналісткам, які були змушені залишити країну. Як відомо, друга частина фільму присвячена «втечі» росіянок з країни. За словами Стріп, багато хто з героїнь мав лише кілька годин, щоб зібрати речі, попрощатися з рідними та вирушити в невідомість. Тож вона поспівчувала їм.

Реакція українців фото: скриншот Threads

Однак українці розкритикували голлівудську акторку в мережі. Під одним із дописів у Threads користувачі обурилися підтримкою росіян та запропонували нагадати зірці про російські злочини в Україні.

  • «Зараз відпишу їй, надішлю відео про Комишуваху».
Оскароносна зірка «Диявол носить Prada» оскандалилася підтримкою росіян фото 1
фото: скриншот Threads
  • «Ну так, пожаліємо бідних-нещасних російських журналістів, кого ж ще».
Оскароносна зірка «Диявол носить Prada» оскандалилася підтримкою росіян фото 2
фото: скриншот Threads

Також українці зауважили, що віднині Меріл Стріп втратила їхню прихильність та розчарувала їх.

  • «Найулюбленіша актриса…тепер вже в минулому».
Оскароносна зірка «Диявол носить Prada» оскандалилася підтримкою росіян фото 3
фото: скриншот Threads
  • «Я в шоці, вона мені так подобалась як актриса».
Оскароносна зірка «Диявол носить Prada» оскандалилася підтримкою росіян фото 4
фото: скриншот Threads
  • «Мінус ще одна улюблена акторка».
  • «Черговий доказ того, що чудовий актор не означає чудову людину».

Нагадаємо, відомий американський актор Марк Дакаскос, який виконував головні ролі у культових бойовиках 90-х, завітав до Москви як почесний гість Moscow International Film Week.  Під час зустрічі з журналістами актор «відзначив особливу атмосферу російської столиці» та заявив, що «любить Москву». 

Теги: акторка США росія росіяни скандал фільм

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