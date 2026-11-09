Оскароносна зірка «Диявол носить Prada» оскандалилася підтримкою росіян

Меріл Стріп розчарувала українських шанувальників

Голлівудська акторка Меріл Стріп, лауреатка премії «Оскар» та зірка фільмів «Диявол носить Prada» втрапила у скандал через росіян. Акторка висловила співчуття російським журналісткам, які нібито вимушено виїхали з РФ через війну. Українці не оцінили позиції зірки. Про це пише «Главком» із посиланням на Deadline.

Меріл Стріп підтримала росіянок

Меріл Стріп стала виконавчою продюсеркою документального фільму «Мої небажані друзі: Частина II – Вигнання» американської режисерки Джулії Локтєв. Стрічка розповідає про журналісток з Росії.

У першій частині документального фільму йдеться про Анну Немзер, Олену Костюченко, Соню Гройсман та інших журналісток телеканалу «Дождь», «Нової газети» й інших російських медіа. Зазначається, що через відмову дотримуватися кремлівських стандартів журналістки зазнавали тиску. Також згадується, що ця тенденція в РФ з'явилася напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зрештою Меріл Стріп публічно висловила підтримку російським журналісткам, які були змушені залишити країну. Як відомо, друга частина фільму присвячена «втечі» росіянок з країни. За словами Стріп, багато хто з героїнь мав лише кілька годин, щоб зібрати речі, попрощатися з рідними та вирушити в невідомість. Тож вона поспівчувала їм.

Реакція українців фото: скриншот Threads

Однак українці розкритикували голлівудську акторку в мережі. Під одним із дописів у Threads користувачі обурилися підтримкою росіян та запропонували нагадати зірці про російські злочини в Україні.

«Зараз відпишу їй, надішлю відео про Комишуваху».

фото: скриншот Threads

«Ну так, пожаліємо бідних-нещасних російських журналістів, кого ж ще».

фото: скриншот Threads

Також українці зауважили, що віднині Меріл Стріп втратила їхню прихильність та розчарувала їх.

«Найулюбленіша актриса…тепер вже в минулому».

фото: скриншот Threads

«Я в шоці, вона мені так подобалась як актриса».

фото: скриншот Threads

«Мінус ще одна улюблена акторка».

«Черговий доказ того, що чудовий актор не означає чудову людину».

Нагадаємо, відомий американський актор Марк Дакаскос, який виконував головні ролі у культових бойовиках 90-х, завітав до Москви як почесний гість Moscow International Film Week. Під час зустрічі з журналістами актор «відзначив особливу атмосферу російської столиці» та заявив, що «любить Москву».