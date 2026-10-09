Атака повітряних куль спричинила колапс в аеропортах Москви – ЗМІ

У Підмосков’ї працює протиповітряна оборона, а росіяни стикаються з масовими затримками рейсів

У московських аеропортах затримуються понад 200 рейсів, ще близько 100 скасовано на тлі появи повітряних куль із підвішеними об’єктами. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише «Главком».

За оприлюдненою інформацією, затримуються понад 200 рейсів, ще близько 100 скасовано. Таким чином, загалом зміни в розкладі торкнулися понад 300 авіарейсів. Пасажири стикаються з очікуванням вильотів, а авіакомпанії змушені коригувати графіки польотів.

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Повітряні кулі, за повідомленнями, мають підвішені об’єкти, однак їхнє призначення та походження наразі не уточнюються. Так само немає підтвердженої інформації про те, хто їх запустив і чи становлять вони безпосередню загрозу для інфраструктури.

У Підмосков’ї, за повідомленнями, працює ППО. Офіційних подробиць про результати її роботи та можливе перехоплення повітряних об’єктів наразі не наведено.

В аеропортах Москви почався колапс фото: скриншот з відео

Варто нагадати, ще з ночі у Росії запровадили обмеження на роботу кількох аеропортів, через що літаки не змогли приземлитися в Москві. Три борти, які прямували з Туреччини до російської столиці, повернули назад, а понад десяток інших рейсів перенаправили на запасні аеродроми.