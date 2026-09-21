Партія Путіна програла на більшості закордонних дільниць – результати голосування

Журналісти проаналізували результати голосування на 27 закордонних дільницях у містах, які стали центрами російської еміграції

«Єдина Росія» поступилася «Новим людям» та комуністичній партії у багатьох містах, куди після початку повномасштабної війни виїхали росіяни.

Партія «Єдина Росія» не змогла посісти перше місце на більшості проаналізованих закордонних виборчих дільниць під час виборів до Держдуми РФ. На частині з них політсила опинилася навіть на третьому місці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані російських ЗМІ.

Журналісти проаналізували результати голосування на 27 закордонних дільницях у містах, які стали центрами російської еміграції після 2022 року. На 18 із них «Єдина Росія» набрала менше голосів, ніж одна або дві інші партії.

Зокрема, в Алмати «Нові люди» отримали 53,87% голосів, КПРФ – 24,22%, а «Єдина Росія» – лише 8,94%. У Бангкоку результати становили 48,8%, 23,11% та 13,56% відповідно.

«Єдина Росія» програла вибори в Парижі, Вільнюсі, Празі та інших центрах еміграції фото: «Агентство»

У Барселоні «Нові люди» набрали 55,44%, КПРФ – 24,26%, тоді як «Єдина Росія» отримала 5,56%. У Варшаві партія влади також стала третьою: «Нові люди» отримали 47,72%, КПРФ – 23,59%, а «Єдина Росія» – 15,01%.

Найбільший розрив зафіксували в Любляні, де «Нові люди» отримали 61,47% голосів, КПРФ – 17,75%, а «Єдина Росія» – 8,23%. У Зальцбурзі партія влади набрала 9,71% проти 60,79% у «Нових людей».

У Празі «Нові люди» отримали 54,35%, КПРФ – 21,52%, «Єдина Росія» – 7,72%. У Гаазі результати становили 57,93%, 22,38% та 6,65% відповідно. У Хошиміні партія влади також посіла третє місце – 10,96% проти 38,96% у «Нових людей» та 33,57% у КПРФ.

Водночас у дев'яти проаналізованих містах «Єдина Росія» посіла перше місце. Зокрема, у Баку партія отримала 34,63%, у Бішкеку – 35,96%, у Канберрі – 39,18%, у Марселі – 35,59%, у Ризі – 37,15%, у Софії – 40,80%, у Стамбулі – 36,07%, а в Ханої – 34,74%. У Сіднеї «Єдина Росія» випередила «Нових людей» лише на 0,31 процентного пункту – 31,66% проти 31,35%.

За даними «Агентства», станом на 14:00 на всіх закордонних дільницях «Єдина Росія» отримувала 39,58% голосів. «Нові люди» мали 24,49%, КПРФ – 16,99%.

Варто нагадати, що за даними Центральної виборчої комісії Росії, після обробки майже третини протоколів «Єдина Росія» отримує 56,97% голосів на виборах до Державної думи.