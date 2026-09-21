Головна Світ Політика
search button user button menu button

Партія Путіна програла на більшості закордонних дільниць – результати голосування

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Партія Путіна програла на більшості закордонних дільниць – результати голосування
Журналісти проаналізували результати голосування на 27 закордонних дільницях у містах, які стали центрами російської еміграції
фото: росЗМІ

«Єдина Росія» поступилася «Новим людям» та комуністичній партії у багатьох містах, куди після початку повномасштабної війни виїхали росіяни.

Партія «Єдина Росія» не змогла посісти перше місце на більшості проаналізованих закордонних виборчих дільниць під час виборів до Держдуми РФ. На частині з них політсила опинилася навіть на третьому місці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані російських ЗМІ.

Журналісти проаналізували результати голосування на 27 закордонних дільницях у містах, які стали центрами російської еміграції після 2022 року. На 18 із них «Єдина Росія» набрала менше голосів, ніж одна або дві інші партії.

Зокрема, в Алмати «Нові люди» отримали 53,87% голосів, КПРФ – 24,22%, а «Єдина Росія» – лише 8,94%. У Бангкоку результати становили 48,8%, 23,11% та 13,56% відповідно.

«Єдина Росія» програла вибори в Парижі, Вільнюсі, Празі та інших центрах еміграції
«Єдина Росія» програла вибори в Парижі, Вільнюсі, Празі та інших центрах еміграції
фото: «Агентство»

У Барселоні «Нові люди» набрали 55,44%, КПРФ – 24,26%, тоді як «Єдина Росія» отримала 5,56%. У Варшаві партія влади також стала третьою: «Нові люди» отримали 47,72%, КПРФ – 23,59%, а «Єдина Росія» – 15,01%.

Найбільший розрив зафіксували в Любляні, де «Нові люди» отримали 61,47% голосів, КПРФ – 17,75%, а «Єдина Росія» – 8,23%. У Зальцбурзі партія влади набрала 9,71% проти 60,79% у «Нових людей».

У Празі «Нові люди» отримали 54,35%, КПРФ – 21,52%, «Єдина Росія» – 7,72%. У Гаазі результати становили 57,93%, 22,38% та 6,65% відповідно. У Хошиміні партія влади також посіла третє місце – 10,96% проти 38,96% у «Нових людей» та 33,57% у КПРФ.

Водночас у дев'яти проаналізованих містах «Єдина Росія» посіла перше місце. Зокрема, у Баку партія отримала 34,63%, у Бішкеку – 35,96%, у Канберрі – 39,18%, у Марселі – 35,59%, у Ризі – 37,15%, у Софії – 40,80%, у Стамбулі – 36,07%, а в Ханої – 34,74%. У Сіднеї «Єдина Росія» випередила «Нових людей» лише на 0,31 процентного пункту – 31,66% проти 31,35%.

За даними «Агентства», станом на 14:00 на всіх закордонних дільницях «Єдина Росія» отримувала 39,58% голосів. «Нові люди» мали 24,49%, КПРФ – 16,99%.

Варто нагадати, що за даними Центральної виборчої комісії Росії, після обробки майже третини протоколів «Єдина Росія» отримує 56,97% голосів на виборах до Державної думи.

Читайте також:

Теги: вибори в Росії росія еміграція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скорочення кількості дітей уже формує меншу демографічну базу для майбутнього поповнення ринку праці
Росія стрімко старіє: розвідка показала вікову прірву
14 вересня, 01:56
Переговори у Женеві 17 лютого, делегація США
Україна, США та Росія знову сядуть за стіл переговорів
12 вересня, 22:08
Тема можливої перевірки Росією готовності НАТО до колективної оборони вже неодноразово з'являлася у публічному просторі
Росія може перевірити НАТО через Молдову – WP
4 вересня, 04:44
Державні прапори країн Балтії – Естонії, Латвії та Литви
«Росія може перевірити НАТО вже восени»: Балтія готується до відсічі агресії
31 серпня, 13:15
Росія почала економити на цивільних витратах заради продовження війни
Грошей на все не вистачило. Росія урізала цивільні витрати заради війни
28 серпня, 07:12
Особливість української моделі полягає у швидкості адаптації
Американський генерал назвав головну перевагу України у війні
28 серпня, 01:22
Путін може оголосити нову мобілізацію після виборів
Путін хоче кинути на війну ще 600 тис. людей. Розвідка дізналася терміни
27 серпня, 14:25
Небензя: Жодних домовленостей за рахунок інтересів безпеки Росії не буде
Московська церква, «Маша та ведмідь» та російськомовні... Представник Росії в ООН пояснив, заради чого Путін знищує Україну
25 серпня, 05:57
ФСБ регулярно затримує й садить у в'язницю пересічних росіян навіть за незначні прояви антивоєнної позиції
WSJ зафіксувала невдоволення серед наближених до Путіна
23 серпня, 02:02

Політика

Венс розповів, чого США очікують від зустрічі Зеленського і Трампа
Венс розповів, чого США очікують від зустрічі Зеленського і Трампа
Каллас прокоментувала «вибори» РФ на окупованих територіях України
Каллас прокоментувала «вибори» РФ на окупованих територіях України
Експорт калію з Білорусі. Трамп повідомив про велику угоду
Експорт калію з Білорусі. Трамп повідомив про велику угоду
Путін відібрав завод у американської компанії та передав його племіннику Кадирова
Путін відібрав завод у американської компанії та передав його племіннику Кадирова
Партія Путіна програла на більшості закордонних дільниць – результати голосування
Партія Путіна програла на більшості закордонних дільниць – результати голосування
Як розблокувати морський експорт. Туреччина передала пропозиції Україні та РФ
Як розблокувати морський експорт. Туреччина передала пропозиції Україні та РФ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 вересня: ситуація на фронті
197K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 вересня 2026
149K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
146K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
70K
Бріжит Макрон програла суд журналістці, яка назвала її чоловіком

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua