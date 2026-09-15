Президент Литви прокоментував знищення першого дрона над країною

Це, ймовірно, перший випадок, коли дрон-порушник збили безпосередньо над територією Литви

Науседа подякував союзникам за швидку реакцію та наголосив на готовності НАТО

Президент Литви Гітанас Науседа прокоментував знищення безпілотника, який порушив повітряний простір країни. Він подякував військовослужбовцям країн НАТО за швидку реакцію та наголосив на необхідності бути готовими до подібних інцидентів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву очільника Литви.

Науседа зазначив, що дрон, який залетів у повітряний простір Литви, збили винищувачі патрульної місії НАТО.

«Вдячний військовослужбовцям країн-союзників за швидку реакцію. У час, коли Росія посилює свою агресію проти України, така готовність є життєво важливою для нашого регіону», – написав президент Литви у соцмережі X. За словами Науседи, Литва разом із союзниками по НАТО продовжить захищати свій повітряний простір.

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Інцидент стався в ніч проти 15 вересня. Італійські винищувачі, які беруть участь у патрульній місії НАТО в Балтійському регіоні, збили безпілотник після того, як він увійшов у повітряний простір Литви.

Через появу дрона в південних районах країни, зокрема у Вільнюсі, оголошували повітряну тривогу. Згодом сигнал тривоги оголосили також у Каунасі.

Уламки безпілотника впали в центральній частині Литви неподалік Каунаса. Фахівці наразі встановлюють тип апарата. За попередньою інформацією, дрон міг залетіти на територію країни через Білорусь.

Це, ймовірно, перший випадок, коли дрон-порушник збили безпосередньо над територією Литви. Раніше винищувачі НАТО вже збивали безпілотники над Латвією, Естонією та Румунією.

Варто нагадати, що у ніч на 15 вересня в Литві оголосили «жовтий» рівень повітряної небезпеки через безпілотник, що порушив кордон країни. Згодом керівник Національного центру управління кризами Вілмантас Віткаускас повідомив про ліквідацію дрона в Каунаському повіті.