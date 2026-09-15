Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Литви прокоментував знищення першого дрона над країною

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Президент Литви прокоментував знищення першого дрона над країною
Це, ймовірно, перший випадок, коли дрон-порушник збили безпосередньо над територією Литви
фото: Armyinform

Науседа подякував союзникам за швидку реакцію та наголосив на готовності НАТО

Президент Литви Гітанас Науседа прокоментував знищення безпілотника, який порушив повітряний простір країни. Він подякував військовослужбовцям країн НАТО за швидку реакцію та наголосив на необхідності бути готовими до подібних інцидентів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву очільника Литви.

Науседа зазначив, що дрон, який залетів у повітряний простір Литви, збили винищувачі патрульної місії НАТО.

«Вдячний військовослужбовцям країн-союзників за швидку реакцію. У час, коли Росія посилює свою агресію проти України, така готовність є життєво важливою для нашого регіону», – написав президент Литви у соцмережі X. За словами Науседи, Литва разом із союзниками по НАТО продовжить захищати свій повітряний простір.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Інцидент стався в ніч проти 15 вересня. Італійські винищувачі, які беруть участь у патрульній місії НАТО в Балтійському регіоні, збили безпілотник після того, як він увійшов у повітряний простір Литви.

Через появу дрона в південних районах країни, зокрема у Вільнюсі, оголошували повітряну тривогу. Згодом сигнал тривоги оголосили також у Каунасі.

Уламки безпілотника впали в центральній частині Литви неподалік Каунаса. Фахівці наразі встановлюють тип апарата. За попередньою інформацією, дрон міг залетіти на територію країни через Білорусь.

Це, ймовірно, перший випадок, коли дрон-порушник збили безпосередньо над територією Литви. Раніше винищувачі НАТО вже збивали безпілотники над Латвією, Естонією та Румунією.

Варто нагадати, що у ніч на 15 вересня в Литві оголосили «жовтий» рівень повітряної небезпеки через безпілотник, що порушив кордон країни. Згодом керівник Національного центру управління кризами Вілмантас Віткаускас повідомив про ліквідацію дрона в Каунаському повіті.

Читайте також:

Теги: НАТО гібридна війна Литва Фаустас Науседа дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Румунії підняли два F-16, один із них знищив ціль гарматним вогнем – уперше їх авіація застосувала це проти морської цілі
Румунія показала, що готова стріляти. Росія перевіряє, де закінчується НАТО
21 серпня, 13:33
Підтверджено ураження двох установок сепарації газу У-272 на Астраханському газопереробному заводі в Астраханській області РФ
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Розробники також працюють над системою автономного наведення
ЗСУ випробовують дрон зі швидкістю 600 км/год для знищення реактивних «Шахедів»
27 серпня, 16:52
Сили оборони уразили ретранслятор російських «Гераней» у Криму
Сили оборони вдарили по військових об'єктах РФ на окупованих територіях
19 серпня, 17:21
Рятувальники ліквідували масштабні пожежі після російських атак на Дніпропетровщині
Повітряні сили розкрили, чим РФ била по Україні після переговорів із посланцями Трампа
6 вересня, 10:04
Уламки безпілотника, що впали у передмісті Одеси 23 березня 2026 року
Рятувальники застерегли, чого категорично не можна робити після російських атак
7 вересня, 14:42
Усім 22 особам заборонено в’їжджати до Шенгенської зони протягом п’яти років
Литва видворила з країни понад 20 білорусів
7 вересня, 16:46
За його словами, для створення ефективної протидії цій загрозі потрібен час
Зеленський анонсував вирішення проблеми з реактивними шахедами
10 вересня, 21:40
Російська субмарина у Арктиці відпрацьовувала застосування нової технології, призначеної для пошкодження критично важливих підводних кабелів без очевидних слідів диверсії
НАТО зірвало секретну операцію Росії в Арктиці – Reuters
10 вересня, 12:39

Політика

Кремль пригрозив Польщі знищенням у разі прямого конфлікту
Кремль пригрозив Польщі знищенням у разі прямого конфлікту
Спецпредставник Трампа прилетів до Лукашенка на переговори
Спецпредставник Трампа прилетів до Лукашенка на переговори
Кремль озвучив дві умови для енергетичного перемир’я
Кремль озвучив дві умови для енергетичного перемир’я
Данія звинуватила Росію у провокації з військовим гелікоптером – Guardian
Данія звинуватила Росію у провокації з військовим гелікоптером – Guardian
Венс висловив занепокоєння територіальними здобутками хуситів у Ємені
Венс висловив занепокоєння територіальними здобутками хуситів у Ємені
Зеленський і Трамп можуть провести переговори в Нью-Йорку – дипломат
Зеленський і Трамп можуть провести переговори в Нью-Йорку – дипломат

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 вересня 2026
113K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
69K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
Сьогодні, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Вчора, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua