Ситуація на кордоні з Росією: прикордонники назвали найгарячішу точку

На Харківщині найбільш напруженою залишається ситуація на ділянці біля Вовчанської та Вільхуватської громад

Російські піхотні групи намагаються розширити зону контролю на Харківщині

Російські війська найбільш активно намагаються діяти на прикордонні Харківської області. Водночас на Сумщині спроб заходу російських піхотних підрозділів значно менше. Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив під час брифінгу, передає кореспондент «Главкома».

За його словами, російські військові використовують піхотні групи, щоб намагатися розширювати зону свого контролю. Найбільш активно такі дії фіксують на Харківщині.

«Якщо говорити про спроби розширити свою зону контролю, використовуючи піхотні групи, то найактивніше їх фіксують на Харківщині», – сказав Демченко.

На Сумщині, за словами речника ДПСУ, російські військові переважно намагаються перевіряти українську оборону та атакувальними діями з'ясовувати, чи можуть вони розширити свою зону контролю. Водночас Демченко наголосив, що російські підрозділи зазнають значних втрат на обох напрямках.

«Однак і в межах Харківської області, і в межах Сумщини ворог несе великі втрати, не досягаючи тих успіхів перед тими завданнями, які командування Російської Федерації ставить перед такими піхотними групами», – зазначив речник.

За даними ДПСУ, на Харківщині найбільш напруженою залишається ситуація на ділянці біля Вовчанської та Вільхуватської громад. Саме там російські піхотні групи регулярно намагаються інфільтруватися та атакувати позиції українських військових.

Водночас останнім часом прикордонники не фіксували безпосередньо на кордоні спроб дій російських диверсійно-розвідувальних груп. Демченко зазначив, що протягом тривалішого періоду такі групи періодично проявляли активність на території Сумської області.

На Чернігівщині спроб залучення російських піхотних або диверсійно-розвідувальних груп наразі також не фіксують. Водночас прикордоння Чернігівської, Сумської та Харківської областей продовжує щодня зазнавати російських обстрілів.

Варто зазначити, що Польща направила військових до шести пунктів пропуску на кордоні з Україною та перевела їх у режим підвищеної готовності.