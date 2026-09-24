Зеленський різко відповів на запитання росіян про візит до Москви

Провокаційне запитання пролунало на полях Генасамблеї ООН, а реакція українського президента потрапила на відео

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на запитання російських пропагандистів про можливу поїздку до Москви. Це сталося на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report.

Російські «журналісти» вигукнули Зеленському запитання про те, коли він збирається поїхати до Москви. «На ракеті, бл**ь», – відповів президент.

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Речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова дивно прокоментувала висловлювання Зеленського про прибуття до Москви «на ракеті», згадавши міністра МЗС Польщі Радослава Сікорського.

«Мабуть... побоюється, що на нього чекає доля Лжедмитрія, самозванця епохи смутного часу, прахом якого зарядили гармату і вистрілили у бік Польщі», – заявила вона.

Питання про можливу поїздку Зеленського до російської столиці пролунало на тлі попередніх заяв Кремля щодо переговорів між президентом України та російським диктатором Володимиром Путіним.

Російська сторона вже неодноразово називала Москву можливим місцем проведення зустрічі Зеленського та Путіна. Водночас альтернативні майданчики для таких переговорів у Кремлі раніше відкидали.

Нагадаємо, під час перебування у Нью-Йорку Зеленський також виступив на засіданні Генеральної Асамблеї ООН. У своїй промові український президент назвав Путіна «нульовим пацієнтом» та заявив, що свобода його дій створює нові загрози для інших країн.