В аеропорту Москви санслужба не випускала пасажирів з літака та перевіряла їх тепловізорами (відео)

Перевірку провели після прибуття рейсу з Бангкока на тлі зростання захворюваності на Covid-19 у Таїланді

В аеропорту Шереметьєво в Москві пасажирів рейсу з Бангкока деякий час не випускали з літака. Перед виходом із салону людей перевірили за допомогою тепловізора. Про це повідомляють російські ЗМІ, пишек «Главком».

За їхніми даними, після посадки на борт зайшли співробітники санітарно-карантинного контролю з тепловізором. Вони вимірювали температуру пасажирів безпосередньо в салоні літака.

Йдеться про рейс із Бангкока. Пасажирів не випускали з літака до завершення температурного контролю. За інформацією російських медіа, перевірку запровадили на тлі зростання захворюваності на Covid-19 у Таїланді.

Кадри моніторингу температури пасажирів фото: скриншот з відео

Тепловізійний контроль дає змогу швидко виявити людей із підвищеною температурою. Лише після перевірки пасажири могли залишити літак.

З початку 2026 року в Таїланді зареєстрували близько 140 тис. випадків Covid-19. При цьому близько 65 тис. випадків припали на сезон дощів. У У Таїланді також поширюється підтип коронавірусу NB.1.8.1, який Всесвітня організація охорони здоров’я віднесла до варіантів, що перебувають під моніторингом. Наразі немає даних, що він спричиняє тяжчий перебіг захворювання порівняно з іншими циркулюючими варіантами. Водночас у частини людей можуть виникати типові симптоми Covid-19, зокрема температура, кашель, біль у горлі, нежить і головний біль.

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Варто нагадати, що в Іркутській області Росії 189 людей госпіталізували після контакту з молодою жінкою, яка померла від легеневої чуми. Загалом влада встановила 197 людей, які могли контактувати з померлою.