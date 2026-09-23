Санкції проти Усманова та Фрідмана. Литва зробила жорстку заяву

Голова литовського уряду: Не можна допустити, щоб «гаманці» режиму почувалися в Європі спокійно

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс доручив запровадити національні обмежувальні заходи проти російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана після вилучення їх із санкційного списку ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис прем’єра в Х.

«Олігархи є частиною російської військової машини. Не можна допустити, щоб «гаманці» режиму почувалися в Європі спокійно, поки вбивають українців», – йдеться у повідомленні.

Прем’єр наголосив, що доручив відповідним органам розпочати процедуру введення національних обмежувальних заходів щодо Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу продовжила на 36 місяців персональні санкції проти Росії, запроваджені через загрозу територіальній цілісності та незалежності України. Санкційний режим діятиме до 22 вересня 2029 року та охоплюватиме майже 3 тис. фізичних і юридичних осіб. Водночас зі списку виключили російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

До слова, Україна не побачила змін обставин, які могли б виправдати рішення Європейського Союзу не продовжувати санкції проти російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.