Авіакатастрофа в Індії. Названо кількість жертв внаслідок аварії літака
Авіакатастрофа в Індії: 242 загиблих, світові лідери висловлюють співчуття
Усі 242 особи, що перебували на борту літака Air India, який прямував до Лондона, загинули внаслідок авіакатастрофи в Ахмедабаді, головному місті штату Гуджарат. Про це повідомила місцева газета Indian Express з посиланням на поліцію, пише «Главком».
Серед пасажирів літака було 169 громадян Індії, 53 британці, семеро португальців та один канадець. Авіакатастрофа сталася поблизу Ахмедабада, міста з населенням понад 7 млн людей.
Світові лідери відреагували на авіакатастрофу:
Президент України Володимир Зеленський: «Жахлива новина про катастрофу пасажирського літака в Індії. Мої найглибші співчуття прем’єр-міністру @narendramodi та всьому народу Індії у цей трагічний день. Наші думки з усіма родичами та близькими жертв в Індії, Великій Британії, Португалії та Канаді».
Король Чарльз висловив «відчайдушний шок» від катастрофи.
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні зазначив у своєму акаунті X: «Спустошений звісткою про катастрофу літака Air India, що прямував до Лондона, в Ахмедабаді, на борту якого було 242 пасажири, включаючи одного канадця. Мої думки з близькими всіх, хто був на борту. Канадські транспортні чиновники тісно контактують зі своїми колегами, і я регулярно отримую оновлення щодо реагування на цю трагедію».
Президент Франції Емманюель Макрон: «Ми з глибоким зворушенням дізналися про трагічну авіакатастрофу в Ахмедабаді, Індія. У цей скорботний час я висловлюю наші щирі думки близьким жертв та прем'єр-міністру @NarendraModi».
Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні написала на X: «Глибоко засмучена трагічною авіакатастрофою, яка сталася в Ахмедабаді. Від імені уряду Італії та від себе висловлюю найщиріші співчуття родинам жертв та нашу повну солідарність з індійським народом у цей час великої скорботи».
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала: «Я засмучений звісткою про авіакатастрофу Air India. Це велика трагедія, яка вплинула на багато життів. Мої щирі співчуття всім, хто втратив своїх близьких».
Прем'єр-міністр Сінгапуру Лоренс Вонг: «Глибоко засмучений трагічною катастрофою літака Air India, що сталася сьогодні в Ахмедабаді. Втрата стількох життів розбиває серце. Ми висловлюємо найглибші співчуття родинам, які втратили близьких, та народу Індії в цей скорботний час».
Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе: «Новина про катастрофу пасажирського літака в Ахмедабаді є абсолютно нищівною. У цей трагічний час думки Австралії з усіма постраждалими. Наш уряд отримує регулярні оновлення, і ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією.»
Причини авіакатастрофи наразі розслідуються.
На заході Індії розбився пасажирський літак, що летів до Лондона pic.twitter.com/F4sr9QvRVR— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 12, 2025
Момент падіння і місце катастрофи рейсу 171 авіакомпанії Air India в Ахмедабаді.
Літак упав у житловому районі, у мережі пишуть, що на лікарню.
📹 Clash Report pic.twitter.com/U9EFgfEzHZ
Як відомо, сьогодні, 12 червня, неподалік від індійського аеропорту міста Ахмедабад сталась авіакатастрофа. МЗС України повідомили, що перебування українців на борту Air India не підтверджується.
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