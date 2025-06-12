Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Авіакатастрофа в Індії. Названо кількість жертв внаслідок аварії літака

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Авіакатастрофа в Індії. Названо кількість жертв внаслідок аварії літака
Серед пасажирів літака було 169 громадян Індії, 53 британці, семеро португальців та один канадець
фото: Indian Express

Авіакатастрофа в Індії: 242 загиблих, світові лідери висловлюють співчуття

Усі 242 особи, що перебували на борту літака Air India, який прямував до Лондона, загинули внаслідок авіакатастрофи в Ахмедабаді, головному місті штату Гуджарат. Про це повідомила місцева газета Indian Express з посиланням на поліцію, пише «Главком».

Серед пасажирів літака було 169 громадян Індії, 53 британці, семеро португальців та один канадець. Авіакатастрофа сталася поблизу Ахмедабада, міста з населенням понад 7 млн людей.

Світові лідери відреагували на авіакатастрофу:

Президент України Володимир Зеленський: «Жахлива новина про катастрофу пасажирського літака в Індії. Мої найглибші співчуття прем’єр-міністру @narendramodi та всьому народу Індії у цей трагічний день. Наші думки з усіма родичами та близькими жертв в Індії, Великій Британії, Португалії та Канаді».

Король Чарльз висловив «відчайдушний шок» від катастрофи.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні зазначив у своєму акаунті X: «Спустошений звісткою про катастрофу літака Air India, що прямував до Лондона, в Ахмедабаді, на борту якого було 242 пасажири, включаючи одного канадця. Мої думки з близькими всіх, хто був на борту. Канадські транспортні чиновники тісно контактують зі своїми колегами, і я регулярно отримую оновлення щодо реагування на цю трагедію».

Президент Франції Емманюель Макрон: «Ми з глибоким зворушенням дізналися про трагічну авіакатастрофу в Ахмедабаді, Індія. У цей скорботний час я висловлюю наші щирі думки близьким жертв та прем'єр-міністру @NarendraModi».

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні написала на X: «Глибоко засмучена трагічною авіакатастрофою, яка сталася в Ахмедабаді. Від імені уряду Італії та від себе висловлюю найщиріші співчуття родинам жертв та нашу повну солідарність з індійським народом у цей час великої скорботи».

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала: «Я засмучений звісткою про авіакатастрофу Air India. Це велика трагедія, яка вплинула на багато життів. Мої щирі співчуття всім, хто втратив своїх близьких».

Прем'єр-міністр Сінгапуру Лоренс Вонг: «Глибоко засмучений трагічною катастрофою літака Air India, що сталася сьогодні в Ахмедабаді. Втрата стількох життів розбиває серце. Ми висловлюємо найглибші співчуття родинам, які втратили близьких, та народу Індії в цей скорботний час».

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе: «Новина про катастрофу пасажирського літака в Ахмедабаді є абсолютно нищівною. У цей трагічний час думки Австралії з усіма постраждалими. Наш уряд отримує регулярні оновлення, і ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією.»

Причини авіакатастрофи наразі розслідуються.

Як відомо, сьогодні, 12 червня, неподалік від індійського аеропорту міста Ахмедабад сталась авіакатастрофа. МЗС України повідомили, що перебування українців на борту Air India не підтверджується. 

 

Читайте також:

Теги: авіакатастрофа Індія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

15 травня – День вишиванки в Україні
15 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 травня, 05:00
Російські окупанти фотографувалися на фоні уламків збитого цивільного літака
Катастрофа MH17. Міжнародна організація цивільної авіації назвала винних
12 травня, 21:45
У березні індійський оборонний комітет рекомендував залучати приватний сектор до виробництва військових літаків
Індія вироблятиме винищувачі-невидимки через конфлікт з Пакистаном
27 травня, 11:41
Загинуло дві людини
У Німеччині літак врізався у будинок: спалахнула пожежа, є загиблі
31 травня, 23:31
Близько 400 тис. людей постраждали від повені
Смертельна стихія. Потужні повені в Індії забрали десятки життів (фото, відео)
2 червня, 12:18
У США розбився літак
У штаті Теннессі в США впав літак з людьми на борту
9 червня, 00:28
Губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом різко розкритикував присутність Національної гвардії у Лос-Анджелесі
Протести у США, вибухи у Росії, атака на Україну: головне за ніч
9 червня, 05:57
Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив, що Індія підтримувала «відкриту лінію» з обома сторонами
Названо країну-посередника між Україною та РФ у спілкуванні щодо ЗАЕС – Politico
Вчора, 14:32
Рейс Air India AI171, що прямував до Лондона, з 242 пасажирами на борту, розбився неподалік від аеропорту Ахмедабада
Авіакатастрофа в Індії. МЗС повідомило, чи були українці на борту
Сьогодні, 14:11

Соціум

Авіакатастрофа в Індії. Названо кількість жертв внаслідок аварії літака
Авіакатастрофа в Індії. Названо кількість жертв внаслідок аварії літака
Авіакатастрофа в Індії. МЗС повідомило, чи були українці на борту
Авіакатастрофа в Індії. МЗС повідомило, чи були українці на борту
Популярний курорт Іспанії закрив пляжі через загадкову речовину у піску
Популярний курорт Іспанії закрив пляжі через загадкову речовину у піску
Авіакатастрофа в Індії: з'явилися нові подробиці
Авіакатастрофа в Індії: з'явилися нові подробиці
Масштабна пожежа охопила стоянку мотоциклів у Китаї (відео)
Масштабна пожежа охопила стоянку мотоциклів у Китаї (відео)
В Індії розбився пасажирський літак (відео)
В Індії розбився пасажирський літак (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
243K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 червня 2025
21K
Стало відомо, яких окупантів Україна не віддає на обмін полоненими
20K
ISW: Кремль змінив інформаційну тактику
19K
Михайло Драпатий йде з посади Командувача Сухопутних військ: підсумки піврічних реформ
18K
Сенатори-республіканці дорікають Гегсету за Україну

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
Вчора, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
Вчора, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
10 червня, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua