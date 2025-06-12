Авіакатастрофа в Індії. МЗС повідомило, чи були українці на борту

Рейс Air India AI171, що прямував до Лондона, з 242 пасажирами на борту, розбився неподалік від аеропорту Ахмедабада

Будівля, на яку впав літак, є гуртожитком для лікарів

Сьогодні, 2 червня, неподалік від індійського аеропорту міста Ахмедабад сталась авіакатастрофа. МЗС України повідомили, що перебування українців на борту Air India не підтверджується. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

«Будівля, на яку впав літак, є гуртожитком для лікарів... ми очистили майже 70%-80% території і незабаром очистимо решту», – сказав старший офіцер поліції, інформує reuters.

Момент падіння і місце катастрофи рейсу 171 авіакомпанії Air India в Ахмедабаді.



Літак упав у житловому районі, у мережі пишуть, що на лікарню.



📹 Clash Report pic.twitter.com/U9EFgfEzHZ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 12, 2025

Нагадаємо, рейс Air India AI171, що прямував до Лондона, з 242 пасажирами на борту, розбився неподалік від аеропорту Ахмедабада. За даними Центру управління державною поліцією, літак Boeing 787-8 Quinjet вилетів з Ахмедабада о 13:55, а невдовзі після цього розбився.

Як повідомлялося, серед пасажирів перебували 169 громадян Індії, 53 – Великої Британії, один громадянин Канади та сім із Португалії. Міністр охорони здоров'я Індії заявив, що в авіакатастрофі загинуло «багато людей».