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Авіакатастрофа в Індії. МЗС повідомило, чи були українці на борту

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Авіакатастрофа в Індії. МЗС повідомило, чи були українці на борту
Рейс Air India AI171, що прямував до Лондона, з 242 пасажирами на борту, розбився неподалік від аеропорту Ахмедабада
фото: ndtv.com

Будівля, на яку впав літак, є гуртожитком для лікарів

Сьогодні, 2 червня, неподалік від індійського аеропорту міста Ахмедабад сталась авіакатастрофа. МЗС України повідомили, що перебування українців на борту Air India не підтверджується. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

«Будівля, на яку впав літак, є гуртожитком для лікарів... ми очистили майже 70%-80% території і незабаром очистимо решту», – сказав старший офіцер поліції, інформує reuters.

Нагадаємо, рейс Air India AI171, що прямував до Лондона, з 242 пасажирами на борту, розбився неподалік від аеропорту Ахмедабада. За даними Центру управління державною поліцією, літак Boeing 787-8 Quinjet вилетів з Ахмедабада о 13:55, а невдовзі після цього розбився.

Як повідомлялося, серед пасажирів перебували 169 громадян Індії, 53 – Великої Британії, один громадянин Канади та сім із Португалії. Міністр охорони здоров'я Індії заявив, що в авіакатастрофі загинуло «багато людей».

Теги: МЗС авіакатастрофа Індія

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