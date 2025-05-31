У Німеччині літак врізався у будинок: спалахнула пожежа, є загиблі

Літаком керувала 71-річна жінка

У Німеччині сталася авіакатастрофа за участю спортивного літака, який врізався в терасу житлового будинку, втративши керування під час польоту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Tagesschau.

Як повідомляється, інцидент стався поблизу населеного пункту Коршенбройх. Унаслідок аварії загинули двоє людей – серед них 71-річна жінка-пілот. Після зіткнення з будинком почалася пожежа.

За попередніми даними, пілотеса здійснювала переліт із Тюрингії до Менхенгладбаха. Невдовзі до катастрофи вона встигла передати сигнал тривоги.

Особу другого загиблого спершу не могли встановити. Згодом стало відомо, що це 84-річний чоловік, який проживав у будинку, куди врізався літак.

Наразі причини аварії офіційно не встановлено. Розпочато розслідування обставин трагедії.

Нагадаємо, у Франції під час тренувального польоту зіткнулися два реактивні літаки Alpha Jet з пілотажної групи Patrouille de France. Пілоти змогли катапультуватися і вижили.

Винищувач Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) зазнав аварії під час навчань у провінції Хайнань. Зазначається, що пілот винищувача встиг катапультуватись із парашутом, а літак майже вертикально увійшов у землю і вибухнув.

Також «Главком» писав, що у Міжнародному аеропорту Денвера під час посадки загорівся пасажирський літак American Airlines у четвер, 13 березня. Внаслідок інциденту понад 175 пасажирів та членів екіпажу були евакуйовані.

Раніше у Сполучених Штатах Америки 9 березня в окрузі Ланкастер, штат Пенсільванія, сталася авіакатастрофа. Невеликий літак з п'ятьма пасажирами на борту розбився на стоянці поруч з будинком пристарілих.

До слова, Рада Міжнародної організації цивільної авіації визнала Російську Федерацію відповідальною за збиття пасажирського літака рейсу MH17 в липні 2014 року.