Індія вироблятиме винищувачі-невидимки через конфлікт з Пакистаном

Індія схвалила розробку нового винищувача-невидимки на тлі загострення гонки озброєнь

Міністерство оборони Індії схвалило рамкову програму для створення найсучаснішого винищувача-невидимки в країні. Це рішення прийнято на тлі нової гонки озброєнь з Пакистаном, що посилилася після нещодавнього військового конфлікту між сусідніми державами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Програма передбачає розробку двомоторного винищувача п'ятого покоління, що має стати ключовим елементом посилення Повітряних сил Індії. Індійське державне агентство з розвитку аеронавтики, відповідальне за реалізацію цієї програми, незабаром запросить оборонні компанії висловити свою зацікавленість у розробці прототипу літака.

Цей проєкт є надзвичайно важливим для Повітряних сил Індії. Їхні ескадрильї, що складаються переважно з російських та колишніх радянських літаків, скоротилися до 31 із затверджених 42. Це відбувається в той час, коли конкурент – Китай – активно розширює свої повітряні сили, а Пакистан вже має у своєму арсеналі один з найсучасніших китайських військових літаків – J-10.

Зіткнення між Індією та Пакистаном, що володіють ядерною зброєю, цього місяця тривало чотири дні. Обидві сторони використовували винищувачі, ракети, безпілотники та артилерію, перш ніж президент США Дональд Трамп оголосив про припинення вогню. Це був перший випадок, коли обидві сторони широко застосовували дрони, що, за даними Reuters, спричинило нову гонку озброєнь у сфері безпілотників у Південній Азії.

У рамках програми зі створення винищувачів-невидимок Індія співпрацюватиме з вітчизняними фірмами. Компанії можуть подавати заявки самостійно або у складі спільних підприємств. Міністерство оборони зазначило, що заявки прийматимуться як від приватних, так і від державних фірм.

У березні індійський оборонний комітет рекомендував залучати приватний сектор до виробництва військових літаків. Такий крок має зміцнити можливості Повітряних сил Індії та зменшити навантаження на державну компанію Hindustan Aeronautics Ltd, яка виробляє більшість військових літаків країни.

Раніше головний маршал авіації Амар Пріт Сінгх критикував Hindustan Aeronautics за повільні поставки легких бойових літаків Tejas (винищувачів покоління 4.5). Компанія, у свою чергу, пояснювала це проблемами з ланцюгом поставок двигунів від General Electric.

Нагадаємо, Пакистан не отримуватиме воду з річок, на які Індія має права. Як повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters, про це заявив індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді.

Згідно з інформацією, під час виступу на публічному заході у північно-західному штаті Раджастан Моді повідомив, що Нью-Делі продовжує заходи проти Пакистану.