За наявною інформацією, на борту літака перебувало від 16 до 20 осіб

У неділю, 8 червня, в окрузі Коффі, штат Теннессі, зазнав аварії літак, на борту якого перебували понад десяток людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За попередніми даними, інцидент стався неподалік міста Таллахома, приблизно за 60 миль на південь від Нешвілла. За наявною інформацією, на борту літака перебувало від 16 до 20 осіб. Частину пасажирів було евакуйовано до найближчих лікарень авіаційним транспортом. Інші постраждалі отримали медичну допомогу на місці події.

Представник міста Таллахома Лайл Рассел підтвердив, що внаслідок інциденту загиблих немає, хоча декілька осіб дістали легкі травми.

На відео видно пошкодження хвостової частини літака, яка частково відірвалася, а також інші зруйновані елементи корпусу. Район аварії оточено стрічкою, а на місці працюють аварійні служби.

Happening Now: Coffee County - THP troopers are assisting @TullahomaPD at the scene of a plane crash on Old Shelbyville Road. Initial reports suggest 16–20 people were on board. Some have been airlifted to nearby hospitals. This is an active scene. Locals officials will update. pic.twitter.com/LhfRXUTb3M — Tennessee Highway Patrol (@TNHighwayPatrol) — Tennessee Highway Patrol (@TNHighwayPatrol) June 8, 2025

«Територію охороняють місцеві правоохоронці, а до розслідування вже долучаються представники Федерального авіаційного управління», – повідомив Рассел у коментарі CNN.

За попередніми даними правоохоронців, літак використовувався для стрибків із парашутом.

Нагадаємо, у Франції під час тренувального польоту зіткнулися два реактивні літаки Alpha Jet з пілотажної групи Patrouille de France. Пілоти змогли катапультуватися і вижили.

Винищувач Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) зазнав аварії під час навчань у провінції Хайнань. Зазначається, що пілот винищувача встиг катапультуватись із парашутом, а літак майже вертикально увійшов у землю і вибухнув.

Також «Главком» писав, що у Міжнародному аеропорту Денвера під час посадки загорівся пасажирський літак American Airlines у четвер, 13 березня. Внаслідок інциденту понад 175 пасажирів та членів екіпажу були евакуйовані.

Раніше у Сполучених Штатах Америки 9 березня в окрузі Ланкастер, штат Пенсільванія, сталася авіакатастрофа. Невеликий літак з п'ятьма пасажирами на борту розбився на стоянці поруч з будинком пристарілих.

До слова, Рада Міжнародної організації цивільної авіації визнала Російську Федерацію відповідальною за збиття пасажирського літака рейсу MH17 в липні 2014 року.