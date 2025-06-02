Смертельна стихія. Потужні повені в Індії забрали десятки життів (фото, відео)

Від повеней та зсувів потерпають Ассам, Аруначал, Маніпур, Мізорам, Тріпура та Сіккім

Через сильні повені та зсуви на північному сході Індії загинули 34 людини. Тисячі мешканців залишилися без домівок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Унаслідок негоди було евакуйовано понад 1 тис. туристів, які потрапили у пастку в гімалайському штаті Сіккім, а в штаті Мегхалаю було залучено армійські рятувальні загони для порятунку понад 500 осіб, які опинилися в затоплених районах Зокрема, у Сіккімі ввечері 1 червня зійшов зсув, внаслідок якого загинули щонайменше троє людей, а шестеро співробітників служби безпеки зникли безвісти.

🇮🇳 У північно-східній Індії внаслідок безперервних дощів загинули 34 людини, тисячі залишилися без домівок 😱



Від повеней та зсувів потерпають Ассам, Аруначал, Маніпур, Мізорам, Тріпура та Сіккім. Триває рятувальна операція.



📹📷The Daily Jagran pic.twitter.com/uTeRidLSqR — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 2, 2025

Як зазначає Rediff, У штаті Асама ситуація із сильними дощами залишається складною: рівень води у багатьох частинах штату підвищується. Ситуація близька до повені. Під водою опинилися 764 села штату.

У 15 округах Індії близько 400 тис. людей постраждали від повені. Регіональний метеорологічний центр Метеорологічного департаменту Індії в Гувахаті повідомив, що в більшості районів Ассама можливі помірні опади. Водночас в інших місцях прогнозують сильні та навіть надзвичайно сильні опади.

Нагадаємо, у Нігерії внаслідок руйнівної повені, яка накрила місто Моква в штаті Нігер 30 травня, кількість загиблих перевищила 200 осіб. Ще близько 500 людей вважалися зниклими безвісти на час рятувальної операції. Стихія вдарила з особливою силою по містах Тіффін Маза та Ангуван Хаусава після потужних злив. За словами місцевої влади, це найбільша повінь у регіоні за останні 60 років.

Як повідомлялося, сильна повінь, викликана зливами в Малайзії, змусила понад 122 тис. людей евакуюватися по всій країні.

До слова, сильні повені «звалилися» на священні міста Саудівської Аравії – Мекку та Медіну, призвівши до хаосу. Внаслідок проливних дощів вулиці міст перетворилися на річки, безліч автомобілів було змито потоками води.