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Названо країну-посередника між Україною та РФ у спілкуванні щодо ЗАЕС – Politico

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Названо країну-посередника між Україною та РФ у спілкуванні щодо ЗАЕС – Politico
Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив, що Індія підтримувала «відкриту лінію» з обома сторонами
фото: REUTERS/Jam Sta Rosa/Pool

«У той час, коли деякі країни намагаються підвищити свій вплив, позиціонуючи себе як посередники, Нью-Делі продовжує зберігати стриманість»

Під час повномасштабної війни Індія підтримувала спілкування з Росією та Україною та час від часу передавала повідомлення країн одна одній. Зокрема, йдеться про інформацію щодо безпеки на Запорізькій АЕС. Як передає «Главком», про це Politico повідомив міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар.

Видання зауважує, що в той час, коли деякі країни намагаються підвищити свій вплив, позиціонуючи себе як посередники між Києвом і Москвою, Нью-Делі продовжує зберігати стриманість.

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив, що Індія підтримувала «відкриту лінію» з обома сторонами та час від часу передавала повідомлення, виступаючи посередником, коли прем'єр-міністр України Денис Шмигаль хотів передати Москві «інформацію про безпеку» Запорізької атомної електростанції.

«Ми ніколи не прагнули й не заявляли про певну роль для себе. Якщо ми можемо чимось допомогти… ми відкриті, але ми не нав'язуємо себе», – сказав Джайшанкар.

Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція не може бути перезапущена через брак води для охолодження і відсутність стабільного електропостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, якого цитує Reuters.

За словами посадовця, для повноцінного відновлення роботи ЗАЕС, яка не виробляє електроенергію вже майже три роки, доведеться качати воду з Дніпра. Гроссі додав, що Росія не приховувала наміру відновити роботу станції, однак зауважив, що це неможливо зробити у короткі терміни.

Крім того, гендиректор МАГАТЕ прокоментував звіт Greenpeace про те, що РФ прокладає лінії електропередачі на тимчасово окупованих територіях на південному сході України для підключення захопленої АЕС до своєї енергетичної мережі.

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Теги: Індія Запорізька АЕС

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