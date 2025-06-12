Авіакатастрофа в Індії: з'явилися нові подробиці

Міністр охорони здоров'я Індії заявив, що в авіакатастрофі загинуло «багато людей»

Сьогодні, 12 червня, рейс Air India AI171 розбився неподалік від аеропорту Ахмедабада. На борту перебувало 242 пасажири та члени екіпажу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням заяву компанії Air India.

Серед пасажирів перебували 169 громадян Індії, 53 – Великої Британії, один громадянин Канади та сім із Португалії. Постраждалих доправляють до найближчих лікарень.

Рятувальники працюють на місці катастрофи фото: Reuters

Міністр охорони здоров'я Індії заявив, що в авіакатастрофі загинуло «багато людей», повідомляє Reuters.

На заході Індії розбився пасажирський літак, що летів до Лондона pic.twitter.com/F4sr9QvRVR — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 12, 2025

Момент падіння і місце катастрофи рейсу 171 авіакомпанії Air India в Ахмедабаді.



Літак упав у житловому районі, у мережі пишуть, що на лікарню.



📹 Clash Report pic.twitter.com/U9EFgfEzHZ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 12, 2025

Нагадаємо, рейс Air India AI171, що прямував до Лондона, з 242 пасажирами на борту, розбився неподалік від аеропорту Ахмедабада. За даними Центру управління державною поліцією, літак Boeing 787-8 Quinjet вилетів з Ахмедабада о 13:55, а невдовзі після цього розбився.