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Авіакатастрофа в Індії: з'явилися нові подробиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Авіакатастрофа в Індії: з'явилися нові подробиці
12 червня в Індії розбився пасажирський літак
фото: скриншот з відео

Міністр охорони здоров'я Індії заявив, що в авіакатастрофі загинуло «багато людей»

Сьогодні, 12 червня, рейс Air India AI171 розбився неподалік від аеропорту Ахмедабада. На борту перебувало 242 пасажири та члени екіпажу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням заяву компанії Air India.

Серед пасажирів перебували 169 громадян Індії, 53 – Великої Британії, один громадянин Канади та сім із Португалії. Постраждалих доправляють до найближчих лікарень.

Рятувальники працюють на місці катастрофи
Рятувальники працюють на місці катастрофи
фото: Reuters

Міністр охорони здоров'я Індії заявив, що в авіакатастрофі загинуло «багато людей», повідомляє Reuters.

Нагадаємо, рейс Air India AI171, що прямував до Лондона, з 242 пасажирами на борту, розбився неподалік від аеропорту Ахмедабада. За даними Центру управління державною поліцією, літак Boeing 787-8 Quinjet вилетів з Ахмедабада о 13:55, а невдовзі після цього розбився.

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Теги: Індія авіакатастрофа

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