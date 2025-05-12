Катастрофа MH17. Міжнародна організація цивільної авіації назвала винних

Російська Федерація порушила третю статтю Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року

Рада Міжнародної організації цивільної авіації визнала Російську Федерацію відповідальною за збиття пасажирського літака рейсу MH17 в липні 2014 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ Нідерландів.

Ще в березні 2022 року Австралія і Нідерланди ініціювали розгляд проти Росії щодо аварії у 2014 році малайзійського літака рейсу MH17. За словами позивачів, Росія порушила третю статтю Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року (Чиказька конвенція), яка зобовʼязує утримуватися від застосування зброї проти цивільних повітряних суден. Так, більшість членів Ради Міжнародної організації цивільної авіації підтримала позицію Нідерландів та Австралії.

«Я задоволений рішенням Ради ICAO насамперед заради родичів жертв рейсу MH17. Це рішення не може позбавити їх горя та страждань, але це важливий крок до встановлення правди, справедливості та відповідальності. Крім того, це чіткий сигнал для міжнародної спільноти, що держави не можуть порушувати міжнародне право без наслідків», – зазначив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп.

У найближчі тижні Рада Міжнародної організації цивільної авіації має розглянути, яка форма відшкодування є необхідною.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року у небі над Донбасом окупанти збили літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Пасажирський борт виконував регулярний рейс MH17 із нідерландського Амстердаму до малайзійського Куала-Лумпуру. Через три години польоту в нього влучила ракета з російського «Буку».

Внаслідок авіакатастрофи загинули 298 людей, серед яких 80 дітей, – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – і технічне, і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

На розслідування катастрофи збитого росіянами літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 над окупованою частиною Донецької області у 2014 році Нідерланди витратили 166 млн євро. Цей рахунок країна збирається виставити Росії.

До слова, існують вагомі підстави вважати, що рішення про постачання зенітно-ракетного комплексу «Бук» бойовикам «ДНР» було прийнято російським диктатором Володимиром Путіним. Такого висновку дійшла Спільна слідча група (JIT).