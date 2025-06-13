Авіакатастрофа в Індії. Останнє селфі родини на борту літака перед трагедією

Історія родини, яка загинула в авіакатастрофі

За кілька годин до того, як сталася руйнівна трагедія, усміхнене селфі зафіксувало момент надії, любові та нових починань. На знімку, який нині шириться мережею, лікар Пратік Джоші, його дружина Комі Вяс і троє маленьких дітей сидять на борту літака Air India рейсу AI-171 – готові розпочати нове життя в Лондоні. Та за кілька хвилин літак упав на житловий квартал в Ахмадабаді, забравши життя всієї родини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Economic Times.

Доктор Пратік Джоші вже шість років жив у Лондоні, будуючи кар'єру та майбутнє. Його дружина, докторка Комі Вяс – шанована лікарка з Тихоокеанської лікарні в Удайпурі – звільнилася з роботи лише за два дні до подорожі, готова переїхати й остаточно возз'єднати родину. Їхні діти – п’ятирічні близнюки Накул і Прадют та восьмирічна донька Мірайя – були в захваті від перспективи нового життя за кордоном.

Представник Тихоокеанського госпіталю сказав: «Комі нещодавно звільнилася з роботи, щоб приєднатися до свого чоловіка в Лондоні». Сусіди та друзі кажуть, що парою захоплювалися не лише за їхні професійні досягнення, а й за їхню теплоту та цінності. «Все місто сумує», – сказав близький друг сім'ї, описуючи їх як «теплу, амбітну пару, яка хотіла найкращого для своїх дітей».

«На останній фотографії сім'ї, зробленій на борту нещасливого Dreamliner, зображені батьки, які посміхаються через прохід до своїх дітей, що відображають їхнє хвилювання променистими обличчями. Ця світлина стала моторошним нагадуванням про крихкість життя і жорстоку швидкість, з якою можуть зникнути мрії», – йдеться у матеріалі.

Момент падіння і місце катастрофи рейсу 171 авіакомпанії Air India в Ахмедабаді.



Літак упав у житловому районі, у мережі пишуть, що на лікарню.



📹 Clash Report pic.twitter.com/U9EFgfEzHZ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 12, 2025

Нагадаємо, рейс Air India AI171, що прямував до Лондона, з 242 пасажирами на борту, розбився неподалік від аеропорту Ахмедабада. Серед пасажирів перебували 169 громадян Індії, 53 – Великої Британії, один громадянин Канади та сім із Португалії.

Як повідомлялося, попри руйнівні наслідки авіакатастрофи літака Air India поблизу Ахмедабада, місцева поліція повідомила про дивовижний випадок порятунку однієї людини. Чоловіка госпіталізовано до лікарні. Обставини його порятунку залишаються незрозумілими, але припускається, що деякі частини літака могли залишитися цілими після аварії.