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Пакистан та Індія домовилися вивести війська: названо дату

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Пакистан та Індія домовилися вивести війська: названо дату
Конфлікт, що тривав чотири дні минулого місяця, стався після нападу озброєних на туристів у індійській частині Кашміру
фото: Reuters

Військове протистояння включало бойові дії з використанням безпілотників, ракет, артилерії та повітряних ударів

Пакистан та Індія узгодили виведення додаткових військових підкріплень із лінії контролю в Кашмірі до позицій мирного часу до кінця травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AFP.

«Війська будуть повернені на позиції, які займали до початку конфлікту, до кінця травня», – зазначив анонімний пакистанський чиновник у коментарі AFP. Як пише видання, домовленість передбачає поетапне виведення військ і озброєння із лінії контролю – демаркаційної лінії, що розділяє індійську і пакистанську частини Кашміру, яка є однією з найнапруженіших у світі.

Індійська армія раніше повідомила, що сторони погодилися на «негайні заходи» для зниження концентрації військ на кордонах. Хоча початково планувалося завершити ці кроки за 10 днів, деякі труднощі спричинили затримки.

Конфлікт, що тривав чотири дні минулого місяця, забрав життя понад 70 людей і стався після нападу озброєних на туристів у індійській частині Кашміру. Нью-Делі звинуватив Ісламабад у підтримці бойовиків, проте Пакистан це заперечує.

Остання ескалація почалася 7 травня, коли Індія завдала ударів по нібито «терористичних таборах» на території Пакистану, що викликало відповідну реакцію Ісламабаду.

Військове протистояння включало бойові дії з використанням безпілотників, ракет, артилерії та повітряних ударів. Воно різко припинилося після оголошення президентом США Дональдом Трампом перемир’я, яке досі діє.

Раніше ми писали, що 10 травня Індія та Пакистан домовилися про повне й негайне припинення вогню. Воно розпочалося о 17:00 за місцевим часом (о 14:30 за Києвом). За словами президента США Дональда Трампа, такого рішення країни дійшли після «довгої ночі переговорів» за посередництва Сполучених Штатів.

Нагадаємо, у ніч на 10 травня Індія здійснила ракетні удари по кількох базах військово-повітряних сил Пакистану, що спричинило різку ескалацію напруги між двома країнами. У відповідь Ісламабад оголосив про початок військової операції під назвою «Буньян уль Марсус», що в перекладі з арабської означає «Незламна стіна» – рядок із вірша з Корану. Цю операцію Ісламабад назвав відповіддю на регулярні провокації з боку Індії.

В індійських містах Амрітсар та Джамму пролунали вибухи. Пакистанські військові повідомили про знищення складу індійських крилатих ракет BrahMos у місті Беас, нанесення ударів по аеропорту Патанкот і авіабазі Удхампур, де після вибуху зафіксовано стовп диму.

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Теги: Індія Пакистан конфлікт

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