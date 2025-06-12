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В Індії розбився пасажирський літак (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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В Індії розбився пасажирський літак (відео)
Інформації про кількість загиблих поки немає
фото з відкритих джерел

Попередньо відомо, що авіакатастрофа сталася в житловому районі

Рейс Air India AI171, що прямував до Лондона, з 242 пасажирами на борту, розбився неподалік від аеропорту Ахмедабада. На борту було 242 пасажири. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Republic.

Попередньо відомо, що авіакатастрофа сталася в житловому районі.

За даними Центру управління державною поліцією, літак Boeing 787-8 Quinjet вилетів з Ахмедабада о 13:55, а невдовзі після цього розбився.

Інформації про кількість загиблих поки немає.

Після аварії з території поблизу аеропорту Адані піднімалися густі клуби диму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США загорівся пасажирський літак. Внаслідок інциденту понад 175 пасажирів та членів екіпажу були евакуйовані.

А 9 березня в окрузі Ланкастер, штат Пенсільванія, сталася авіакатастрофа. Невеликий літак з п'ятьма пасажирами на борту розбився на стоянці поруч з будинком престарілих.

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Теги: авіакатастрофа авіарейс авіація Індія літак

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